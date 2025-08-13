Osvaldo Jaldo confirma su candidatura a diputado nacional en Tucumán

FOTO: Jaldo se lanza a la carrera por el Congreso

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, confirma su candidatura a diputado nacional. En un acto de campaña realizado en Banda del Río Salí, Jaldo encabeza la lista y destaca la importancia de su rol en el contexto actual.

“Hemos presentado una lista unidad del 100% de nuestros compañeros y compañeras que van a trabajar para las elecciones del 26 de octubre”, afirma el mandatario. Jaldo señala que esta decisión se enmarca en un momento crítico para la provincia y el país.

“Todo se da lista porque se juega el presente y el futuro de Tucumán, se juega el rumbo de gobierno de esta provincia. Por eso, hoy quien les habla, el que gobierna la provincia, puede defender este modelo”, agrega con firmeza.

En su discurso, enfatiza la responsabilidad de los gobernantes en tiempos de crisis: “En momentos de crisis económica y social nacional, ustedes creen que en una elección un gobernador se tiene que sentar en un despacho viendo gente que no tiene las necesidades mínimas para su familia. Eso es no interesable a la gente.”

Jaldo destaca su compromiso: “Siempre he estado dispuesto a priorizar los intereses de los tucumanos y tucumanas porque para mí, siempre al margen de ser un eslogan, Tucumán hoy está primero más que nunca.”

Además, menciona el contexto dentro del peronismo: “La lista unidad cedió con la inclusión del PJ anti-Milei, obligando a la incorporación de un candidato del quinceanismo.”

Informe de Gabriel Melián