El FIT reversionó el polémico cartel de La Libertad Avanza de Nunca Más
Candidatos de la izquierda posaron con un cartel similar al que uso para posar Javier Milei y su hermana hace algunas semanas.
13/08/2025 | 20:18Redacción Cadena 3
FOTO: La foto que reversionó el FIT. (Foto:X)
Los candidatos a senadores por el Frente de Izquierda-Unidad, Romina Del Plá, Néstor Pitrola y el candidato a diputado Pablo Giachello, recorrieron La Matanza.
Allí posaron y reversionaron la bandera que utilizó La Libertad Avanza hace algunas semanas, la cual decía "Kircherismo, Nunca Más", imitando la tipografía del emblema contra los crímenes de la dictadura, ante esto la izquierda hizo su propia versión del mensaje.
El uso de esta bandera por parte del presidente Javier Milei y su hermana, Karina generó polémica en redes.
"Fachos y represores, Nunca más", textualizó el cartel con el que posaron integrantes de la izquierda en Villa Celina, La Matanza.
“Desde el Frente de Izquierda, que hemos sido independientes y opositores de todos los gobiernos, incluidos los kirchneristas decimos que el Nunca Más hoy debe estar dirigido contra los fachos y los represores como Milei, Villarruel y Bullrich, o el 'meta bala' Espert que reivindican a los milicos, son promotores de la xenofobia y el racismo y criminalizan la protesta social", indicó la candidata Del Plá.
