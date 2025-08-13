En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Estadio 3

Newell´s vs. Atl. Tucumán

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

El FIT reversionó el polémico cartel de La Libertad Avanza de Nunca Más

Candidatos de la izquierda posaron con un cartel similar al que uso para posar Javier Milei y su hermana hace algunas semanas.  

13/08/2025 | 20:18Redacción Cadena 3

FOTO: La foto que reversionó el FIT. (Foto:X)

Los candidatos a senadores por el Frente de Izquierda-Unidad, Romina Del Plá, Néstor Pitrola y el candidato a diputado Pablo Giachello, recorrieron La Matanza.

Allí posaron y reversionaron la bandera que utilizó La Libertad Avanza hace algunas semanas, la cual decía "Kircherismo, Nunca Más", imitando la tipografía del emblema contra los crímenes de la dictadura, ante esto la izquierda hizo su propia versión del mensaje.

El uso de esta bandera por parte del presidente Javier Milei y su hermana, Karina generó polémica en redes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Fachos y represores, Nunca más", textualizó el cartel con el que posaron integrantes de la izquierda en Villa Celina, La Matanza.

“Desde el Frente de Izquierda, que hemos sido independientes y opositores de todos los gobiernos, incluidos los kirchneristas decimos que el Nunca Más hoy debe estar dirigido contra los fachos y los represores como Milei, Villarruel y Bullrich, o el 'meta bala' Espert que reivindican a los milicos, son promotores de la xenofobia y el racismo y criminalizan la protesta social", indicó la candidata Del Plá.

Lectura rápida

¿Quiénes son los candidatos mencionados? Los candidatos son Romina Del Plá, Néstor Pitrola y Pablo Giachello.

¿Dónde realizaron su actividad? La actividad se realizó en La Matanza, específicamente en Villa Celina.

¿Qué mensaje reversionaron? Reversionaron el mensaje "Kircherismo, Nunca Más" a "Fachos y represores, Nunca más".

¿Qué declaró Romina Del Plá? Indicó que el Frente de Izquierda ha sido independiente y opositor a todos los gobiernos, incluidos los kirchneristas.

Contra quiénes dirige el "Nunca Más"? Dirige el "Nunca Más" contra Milei, Villarruel, Bullrich y Espert.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho