Valentina Bassi y Laura Noboa protagonizan “Los Gestos Bárbaros”: “Una obra sobre los vínculos familiares”

La actriz Valentina Bassi coprotagoniza la obra “Los Gestos Bárbaros”, un trabajo que pone sobre la mesa la fragilidad de “los vínculos familiares”, en un contexto atravesado por lo efímero y, en esta línea, Bassi se refirió a “las cosas no dichas, los traumas tapados y hasta olvidados”.

La pieza se presentó en el Centro Cultural Borges con entrada gratuita, por lo que Bassi, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, explicó que el trabajo abordó su cuarta temporada bajo la dirección de Cristian Drut y composición de Juan Ignacio Fernández.

Tal como señaló la artista, el trabajo abordó la historia de una “familia de pueblo, con muchas cosas no dichas, traumas tapados, olvidados, y mucho humor. Humor bastante negro”, al tiempo que se refirió a su participación en la obra, la intérprete sostuvo: “Me da muchísimo placer hacerla”.

Completaron el elenco Laura Novoa, Francisco Bertín, Ignacio Rodríguez de Anca y Silvina Sabater.

No obstante, Bassi transitó el estreno de la película Presente Continuo, que protagonizó su hijo Lisandro, joven que además se encuentra dentro del espectro autista: “Quedan dos viernes, a las 19 horas, en el Cine Arte Cacodelphia porque termina el 22 de agosto”.

Como activista en la Ley de Emergencia en Discapacidad, Valentina señaló: “Las personas con discapacidad y sus familiares intentamos que se nos escuche y que no se vete la ordenanza. Algunos estuvimos hoy en la Cámara de Diputados para convencer a algunos funcionarios que estaban dudosos de que voten en contra del veto”.

“Si el veto sale va a ser catastrófico, van a cerrar las escuelas especiales y nadie piensa dónde van a ir esos chicos, al igual que con los hogares donde hay personas con discapacidad que no tienen familia o que las familias no los pueden cuidar”, cerró la intérprete y madre de Lisandro.