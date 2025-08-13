El Tottenham del "Cuti" no aguantó y el PSG le ganó por penales la Supercopa

FOTO: Trofeo de la Supercopa de Europa en Udine.

El Tottenham de Cristián Romero no pudo aguantar el resultado y perdió por penales ante el PSG en la Supercopa de Europa.

Tras el 2-2 en el tiempo reglamentario, el equipo francés ganó por 4-3 en la tanda de penales.

Por el lado del equipo inglés, el defensor argentino Cristián Romero fue capitán y anotó un gol.

