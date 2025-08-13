En vivo

Deportes

El Tottenham del "Cuti" no aguantó y el PSG le ganó por penales la Supercopa

Tras el 2-2 en el tiempo reglamentario, el equipo francés se impuso en la tanda de penales. El central argentino hizo un gol. 

13/08/2025 | 18:10Redacción Cadena 3

FOTO: Trofeo de la Supercopa de Europa en Udine.

El Tottenham de Cristián Romero no pudo aguantar el resultado y perdió por penales ante el PSG en la Supercopa de Europa. 

Tras el 2-2 en el tiempo reglamentario, el equipo francés ganó por 4-3 en la tanda de penales.

Por el lado del equipo inglés, el defensor argentino Cristián Romero fue capitán y anotó un gol. 

En desarrollo

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? Se disputa la Supercopa de Europa entre PSG y Tottenham.

¿Quiénes son los equipos involucrados? Los equipos son Paris Saint-Germain y Tottenham Hotspur.

¿Cuándo y dónde se juega? El partido se juega el 13 de agosto de 2025 en el Estadio Friuli.

¿Quién dirige el partido? El árbitro es João Pinheiro de Portugal.

¿Cuál es el trofeo en disputa? Se disputa el trofeo de la Supercopa de Europa.

[Fuente: Noticias Argentinas]

