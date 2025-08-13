FOTO: El gol del Cuti Romero que puso al Tottenham en ventaja en la Supercopa

El marcador central Cristian Romero anotó el segundo gol del Tottenham en la Supercopa de Europa.

En el minuto 3 del segundo tiempo del duelo internacional, el lateral derecho español Pedro Porro aprovechó un tiro libre lejano y envió la pelota al medio del área chica del París Saint-Germain, en donde se encontraba el “Cuti” Romero.

El campeón del mundo en Qatar 2022 aprovechó el pase aéreo de su compañero y definió la jugada con un cabezazo preciso que descolocó al arquero francés Lucas Chevalier, quien se tiró al piso para intentar despejar el peligro de la jugada, pero la pelota rebotó y se dirigió al fondo de la red.

Con este tanto que llegó de la mano del argentino, el conjunto británico se adelantó por 2-0 en el marcador del Bluenergy Stadium, pero su equipo no pudo aguantar y cayó por penales.

