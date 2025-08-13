El Real Madrid presentará a Mastantuono de manera oficial este jueves

FOTO: Franco Mastantuono jugará en el Real Madrid desde el 14 de agosto.

Finalmente, Franco Mastantuono será presentado de manera oficial por el Real Madrid en el Santiago Bernabéu este jueves. El acto será a las ocho de la mañana de Argentina.

El futbolista no había sido presentado por el “Merengue” todavía debido a que tenía que cumplir los 18 años antes de que la presentación se pueda llevar a cabo.

Este 14 de agosto, la joya surgida en River cumplirá los 18 años por lo que podrá ser presentado por el club que pagó su millonaria cláusula de recisión.

Desde su llegada a Madrid, hace algunas semanas, el oriundo de Azul no pudo entrenar con sus compañeros en la ciudad deportiva del Real Madrid debido a una regla de la FIFA que no permite que jugadores menores de edad sean transferidos.

Por lo que, la presentación no solo dará el puntapié a la carrera de Mastantuono con la camiseta del Real Madrid, sino que también a partir de esto podrá entrenarse a las órdenes de Xabi Alonso y con sus nuevos compañeros de cara al inicio de la temporada.

Además, en la presentación, se confirmará el dorsal de la camiseta del surgido de River. Se supone que usará el número 25, último en la lista de habilitados por la Federación Española de Fútbol para ser usados en la Liga.

La Liga española comenzará a jugarse este viernes. El Real Madrid jugará el martes 19 ante el Osasuna, de local.

El comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F. comunica que mañana jueves, a las 13:00 h, tendrá lugar la presentación de nuestro jugador Franco Mastantuono en la Ciudad Real Madrid.

Previamente, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, recibirá a Franco Mastantuono para el acto protocolario de la firma que vincula a nuestro nuevo jugador con el club las próximas seis temporadas.

Después de la presentación, Franco Mastantuono atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid.

Comunicado Oficial: acto de presentación de Mastantuono.#WelcomeMastantuono — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 13, 2025

