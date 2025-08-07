Mastantuono utilizaría un histórico número en su llegada al Real Madrid
El joven argentino se sumará a la “Casa Blanca” a partir del 14 de agosto, cuando cumplirá la mayoría de edad.
07/08/2025 | 15:01Redacción Cadena 3
FOTO: Mastantuono será jugador del Real Madrid.
El traspaso de Franco Mastantuono causó revuelo en el fútbol mundial cuando el Real Madrid pagó su cláusula de recisión por más de 40 millones a River.
La joya del fútbol argentino de solo 17 años se sumará de manera oficial al club “Merengue” a partir del próximo 14 de agosto cuando cumpla su mayoría de edad.
El Real Madrid ya comenzó la pretemporada de cara a la siguiente campaña en la que afrontará la Liga y la Champions League como candidato. El resto de sus refuerzos ya se entrenan con el equipo e incluso tanto Dean Huijsen como Alexander-Arnold ya debutaron en el Mundial de Clubes.
Fútbol. Mastantuono y la comparación con Di Stefano: “Es un orgullo"
El joven atacante dejó River para unirse al Real Madrid como una de las apuestas del entrenador Xabi Alonso para la temporada 2025/26.
Desde su llegada a la “Casa blanca” el dorsal que utilizará Mastantuono fue una inquietud para los fanáticos que ya esperan adquirir la casaca del argentino.
Aunque aún no se oficializó, el surgido en las inferiores de River utilizaría el dorsal número 25 en su primera temporada con el equipo de la capital española.
Esta camiseta fue utilizada por grandes jugadores de la historia del Real Madrid como Iker Casillas y Thibaut Courtois, históricos arqueros de la “Casa Blanca”.
Además, en el último tiempo la usaron futbolistas que siguen en el plantel como Eduardo Camavinga y el brasileño Vinicius Junior que usó la 25 apenas llegó al Real Madrid desde el Flamengo.
Este dorsal es el último permitido por la Federación del Fútbol Español para ser utilizado en la Liga Española, donde los jugadores de un equipo solo pueden utilizar de la 1 a la 25.
