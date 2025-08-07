En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Godoy Cruz vs. Gimnasia (LP)

Mendoza

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Mastantuono utilizaría un histórico número en su llegada al Real Madrid

El joven argentino se sumará a la “Casa Blanca” a partir del 14 de agosto, cuando cumplirá la mayoría de edad. 

07/08/2025 | 15:01Redacción Cadena 3

FOTO: Mastantuono será jugador del Real Madrid.

El traspaso de Franco Mastantuono causó revuelo en el fútbol mundial cuando el Real Madrid pagó su cláusula de recisión por más de 40 millones a River.

La joya del fútbol argentino de solo 17 años se sumará de manera oficial al club “Merengue” a partir del próximo 14 de agosto cuando cumpla su mayoría de edad.

El Real Madrid ya comenzó la pretemporada de cara a la siguiente campaña en la que afrontará la Liga y la Champions League como candidato. El resto de sus refuerzos ya se entrenan con el equipo e incluso tanto Dean Huijsen como Alexander-Arnold ya debutaron en el Mundial de Clubes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Desde su llegada a la “Casa blanca” el dorsal que utilizará Mastantuono fue una inquietud para los fanáticos que ya esperan adquirir la casaca del argentino.

Aunque aún no se oficializó, el surgido en las inferiores de River utilizaría el dorsal número 25 en su primera temporada con el equipo de la capital española.

Esta camiseta fue utilizada por grandes jugadores de la historia del Real Madrid como Iker Casillas y Thibaut Courtois, históricos arqueros de la “Casa Blanca”.

Además, en el último tiempo la usaron futbolistas que siguen en el plantel como Eduardo Camavinga y el brasileño Vinicius Junior que usó la 25 apenas llegó al Real Madrid desde el Flamengo.

Este dorsal es el último permitido por la Federación del Fútbol Español para ser utilizado en la Liga Española, donde los jugadores de un equipo solo pueden utilizar de la 1 a la 25.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con Franco Mastantuono? El Real Madrid pagó más de 40 millones por su cláusula de recisión a River.

¿Quién es Franco Mastantuono? Es una joya del fútbol argentino de 17 años.

¿Cuándo se unirá oficialmente al Real Madrid? El 14 de agosto cuando cumpla su mayoría de edad.

¿Qué dorsal utilizará Mastantuono? Se espera que utilice el dorsal número 25.

¿Por qué es significativo el dorsal 25? Es el último permitido en la Liga Española y ha sido usado por grandes jugadores del Real Madrid.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho