Contienen incendio forestal en Pasos Malos, Villa de Merlo, San Luis

Un incendio forestal en la zona de Pasos Malos, Villa de Merlo, fue contenido exitosamente tras un amplio operativo que involucró a numerosas dotaciones de bomberos y fuerzas de seguridad.

Leonardo Orgoroso, referente de Defensa Civil en la Villa Turística, explicó: "Pasadas las 15 horas se nos alerta de un incendio en la zona de Pasos Malos, acá en la localidad de Villa de Merlo, al pie de la sierra".

Las investigaciones preliminares sugieren que el fuego se encendió cuando alguien prendió fuego para realizar una reducción de ramas. "Se está trabajando con todo el cuartel completo de bomberos de acá de Merlo, más apoyo de gente de carpintería, Los Mosh y San Pablo, con la ayuda del Manejo Nacional del Fuego también, con un avión. Trabajando en este sector".

Las autoridades confirmaron que aunque el incendio se considera contenido, “se está trabajando y va a ser una ardua tarea el tema de enfriamiento, ya que es todo sobre terreno virgen". Las dotaciones bomberas están enfriando los perímetros para asegurar bien la zona.

Además, se destacó la rápida activación de los protocolos del Centro de Operaciones de Emergencia y la efectiva coordinación interinstitucional, permitiendo brindar una respuesta ágil para proteger a la población.

Informe de Alejandro Heredia