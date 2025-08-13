Estudiantes logró un triunfazo agónico ante Cerro Porteño en la ida de octavos
El "Pincha" ganó 1-0 con gol de Santiago Ascacibar de penal sobre el final. Definirá en La Plata.
13/08/2025 | 21:02Redacción Cadena 3
FOTO: Estudiantes visita a Cerro Porteño. (Prensa EdeLP)
Estudiantes de La Plata le ganó 1-0 con Cerro Porteño de Paraguay, en condición de visitante, en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, jugado esta noche en Asunción.
En el partido disputado en el estadio La Nueva Olla de Asunción, el mediocampista Santiago Ascacibar marcó el único gol a los 50 minutos del complemento, de tiro penal.
Con este resultado, el equipo de Eduardo Domínguez definirá la serie en La Plata y con su gente, la próxima semana en el mismo horario.
EL RUSO NO FALLÓ: Ascacíbar convirtió el 1-0 agónico de Estudiantes contra Cerro Porteño en la ida de los octavos de final de la CONMEBOL #Libertadores.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2025
?? Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/B1HMEgWjKM
Por su parte, los del argentino Diego Martínez no pudieron sacar ventaja en condición de local y deberán dar el batacazo en la capital bonaerense.
En los primeros 45 minutos de juego, el partido fue un ida y vuelta constante con la pelota durándole poco a los jugadores de ambos equipos que no hicieron trabajar a los arqueros Alexis Martín Arias y el uruguayo Fernando Muslera.
A los 20 minutos del segundo tiempo, Cerro Porteño tuvo la única chance clara del partido iniciada por el argentino Ignacio Aliseda que ejecutó un gran tiro de esquina desde la derecha. La pelota cayó en el segundo palo del área chica donde Jorge Morel cabeceó a quemarropa y Muslera voló en su posición y evitó la apertura del marcador.
Sobre el final del partido, a los 49 minutos, el defensor Matías Pérez perdió la marca con el delantero Guido Carrillo en el área chica y, tras quedar mano a mano con el arquero Alexis Martín Arias, el jugador de Cerro Porteño lo barrió, haciendo que el árbitro chileno Piero Maza sancione penal inmediatamente.
El mediocampista Ascacibar se hizo cargo del penal agónico y con un remate cruzado ante la volada a la derecha del arquero Alexis Martín Arias, marcó el 1-0 definitivo.
Lectura rápida
¿Qué evento se está llevando a cabo? El partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Cerro Porteño y Estudiantes.
¿Dónde se realiza el evento? En el estadio Ueno La Nueva Olla de Asunción, Paraguay.
¿Quiénes son los equipos que juegan? Los equipos son Cerro Porteño de Paraguay y Estudiantes de La Plata de Argentina.
¿Cuándo se celebra el partido? El partido se lleva a cabo el 13 de agosto de 2025.
¿Quiénes son los entrenadores de los equipos? El DT de Cerro Porteño es Diego Martínez y el de Estudiantes es Eduardo Domínguez.
[Fuente: Noticias Argentinas]