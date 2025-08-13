La salida de Troilo es inminente: se iría a Italia, pero no al Pisa

La salida de Mariano Troilo de Belgrano es inminente. El defensor central no entrena a la par del grupo y no jugará este viernes ante Aldosivi.

El futbolista que formó parte de la convocatoria de Lionel Scaloni en la última fecha FIFA sonó para varios clubes de Europa en este mercado de pases.

Parecía que el principal destino del defensor central era el Pisa de Italia, pero el club no habría llegado al precio que Belgrano pretende.

En las últimas horas se esperaba una oferta desde el fútbol español, pero la misma no habría llegado.

Por lo que el Parma de Italia es el único club que empezó a negociar de manera oficial, la propuesta estaría siendo analizada por Belgrano y sería el destino de Troilo.

Informe de Maximiliano Molina.