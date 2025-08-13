FOTO: Homenajes en el Congreso y la Cámara de Diputados a las Voces de Orán

El Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional fue escenario de reconocimientos a la trayectoria de Las Voces de Orán como grupo de música folclórica.

Gustavo destacó que Las Voces de Orán, compositores y figuras representativas de la cultura nacional, estuvieron presentes junto al gobernador de Salta y el Chaqueño Palavecino.

El segundo homenaje tuvo lugar en la Cámara de Diputados de la provincia, conmemorado por el Día Provincial de la Copla en honor al natalicio del poeta salteño Ariel Petrocelli.

En este evento, destacadas copleras y copleros salteños como Segunda Lama, Salberto Llapura, Teodora Pérez y otros, ofrecieron un emotivo repertorio de coplas.

Un asistente agradeció la oportunidad de difundir estas tradiciones, expresando: "Muchas, pero muchas gracias por permitirnos difundir esta puesta en valor de nuestras raíces como es la copla."

Informe de Elisa Zamora