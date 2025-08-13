En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Estadio 3

Newell´s vs. Atl. Tucumán

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Turno Noche

Homenajes en el Congreso y la Cámara de Diputados a las Voces de Orán

Dos importantes homenajes en el Congreso y la Cámara de Diputados destacan la cultura salteña, reconociendo a las voces de Orán y la figura del poeta Ariel Petrocelli.

13/08/2025 | 20:35Redacción Cadena 3

FOTO: Homenajes en el Congreso y la Cámara de Diputados a las Voces de Orán

  1.

    Audio. Homenajes en el Congreso y la Cámara de Diputados a las Voces de Orán

    Turno Noche

    Episodios

El Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional fue escenario de reconocimientos a la trayectoria de Las Voces de Orán como grupo de música folclórica.

Gustavo destacó que Las Voces de Orán, compositores y figuras representativas de la cultura nacional, estuvieron presentes junto al gobernador de Salta y el Chaqueño Palavecino.

El segundo homenaje tuvo lugar en la Cámara de Diputados de la provincia, conmemorado por el Día Provincial de la Copla en honor al natalicio del poeta salteño Ariel Petrocelli.

En este evento, destacadas copleras y copleros salteños como Segunda Lama, Salberto Llapura, Teodora Pérez y otros, ofrecieron un emotivo repertorio de coplas.

Un asistente agradeció la oportunidad de difundir estas tradiciones, expresando: "Muchas, pero muchas gracias por permitirnos difundir esta puesta en valor de nuestras raíces como es la copla."

Informe de Elisa Zamora

Lectura rápida

¿Qué se reconoció en el evento? Se reconoció la trayectoria de Las Voces de Orán como grupo de música folclórica.

¿Quiénes estuvieron presentes? Estuvieron presentes Las Voces de Orán, el gobernador de Salta y el Chaqueño Palavecino.

¿Cuándo se conmemoró el segundo homenaje? El segundo homenaje se conmemoró en el Día Provincial de la Copla.

¿Dónde tuvo lugar el segundo homenaje? Tuvo lugar en la Cámara de Diputados de la provincia.

¿Por qué se celebra el Día Provincial de la Copla? Se celebra en honor al natalicio del poeta salteño Ariel Petrocelli.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho