Bolívar derrotó a Cienciano por 2-0 y se acerca a los cuartos de final de la Copa Sudamericana

FOTO: Martín Cauteruccio festeja su gol, con el que abrió el marcador en el triunfo de Bolívar.

Bolívar le ganó a Cienciano de Perú por 2-0 en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Hernando Siles de Bolivia, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Los goleadores de la noche, ambos con pasado en el fútbol argentino, fueron el delantero uruguayo Martín Cauteruccio, a los 20 minutos de la primera mitad, y el extremo argentino Damián Batallini, en 12 minutos del complemento.

Con el triunfo, el conjunto boliviano llega con ventaja a la definición de la serie, en suelo peruano, el próximo miércoles 20 de agosto a partir de las 19:00 horas (horario argentino).

El marcador fue abierto en el inicio del partido. A los 20 minutos de la primera etapa, un pase filtrado del volante argentino Patricio Fernández habilitó a Cauteruccio dentro del área, quien quedó mano a mano ante el arquero Ignacio Barrios y lo venció con un remate bajo, abriendo el pie derecho.

Ya en el complemento, a los ocho minutos, una buena jugada colectiva por derecha le llegó a “Caute”, quien controló en el área grande y jugó un pase atrás de taco para el volante Carlos Melgar, cuyo tiro rasante y potente se fue desviado por el primer palo.

Cuatro minutos más tarde, Batallini sentenció el triunfo. Tras un centro desde la izquierda del defensor José Sagredo, el jugador surgido en Argentinos Juniors anticipó por el segundo palo y cabeceó, con un remate que se escurrió por debajo del cuerpo del guardameta uruguayo Ignacio Barrios.

A los 27 minutos volvió a acercarse el equipo local, con un remate lejano del mediocampista Robson Matheus que se fue alto por el poste derecho del arquero del conjunto peruano.

Bolívar pudo haber ampliado la ventaja a los 29 minutos, con un centro rasante para Martín Cauteruccio, cuyo remate desde el costado derecho dio en el poste. Barrios no pudo contener el rebote y permitió una nueva jugada de peligro, con un disparo de primera del volante ecuatoriano Daniel Cataño. De todas formas, el uruguayo se repuso y envió la pelota al córner.