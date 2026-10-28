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River contará con público visitante en Mar del Plata para enfrentar a Aldosivi

El encuentro se jugará el 6 de noviembre y corresponde a la última fecha del Torneo Clausura, donde se espera la presencia de hinchas del Millonario.

28/10/2026 | 18:10Redacción Cadena 3

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Los hinchas de River podrán estar en Mar del Plata.

FOTO: Los hinchas de River podrán estar en Mar del Plata.

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Buenos Aires, 28 de octubre (NA) - El encuentro entre Aldosivi y River, que se llevará a cabo el jueves 6 de noviembre en el estadio José María Minella de Mar del Plata, permitirá la presencia de público visitante por parte del club "Millonario". Este partido corresponde a la fecha 16 del Torneo Clausura.

Se prevé que River disponga de entre 8 mil y 10 mil entradas, tanto en populares como en plateas. Este será el último partido de ambos equipos en la fase clasificatoria y comenzará a las 15:00 hs.

Aunque aún no se ha emitido un comunicado oficial, se estima que River informará en breve sobre la modalidad de venta de las entradas. En base a experiencias anteriores, es probable que se priorice a los socios activos que cuenten con Tu Lugar en el Monumental (abono).

Además, el club utiliza la plataforma River ID, que permite a socios, miembros de Somos River y no socios crear un usuario para acceder a la compra de tickets para partidos en el Monumental y otros estadios que admitan visitantes.

La fecha 16 tuvo que ser reprogramada para disputarse entre semana, dado que los organismos de seguridad estarán ocupados con la visita del Papa León XIV, programada del 8 al 11 de noviembre.

Lectura rápida

¿Qué partido se jugará?
El partido entre Aldosivi y River.

¿Cuándo se llevará a cabo?
El 6 de noviembre, a las 15:00 hs.

¿Dónde se jugará?
En el estadio José María Minella de Mar del Plata.

¿Cuántas entradas tendrá River?
Entre 8 mil y 10 mil entradas disponibles.

¿Por qué se reprogramó la fecha 16?
Por la visita del Papa León XIV, que requiere atención de los organismos de seguridad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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