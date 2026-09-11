La Premier League arranca su cuarta fecha con emocionantes encuentros este sábado

Buenos Aires, 11 de septiembre (NA) -- La cuarta fecha de la Premier League de Inglaterra comenzará este sábado, ofreciendo una jornada repleta de siete partidos que prometen gran acción en el fútbol británico.

El encuentro más esperado será la visita del Arsenal, campeón defensor, al Sunderland, programado para las 16 (hora de Argentina). Los "Gunners", dirigidos por el español Mikel Arteta, llegan tras una victoria en el clásico londinense ante el Chelsea, manteniendo un puntaje ideal junto con el Manchester City.

El Sunderland, por su parte, ha tenido un inicio de temporada más modesto, acumulando solo cuatro puntos, lo que lo sitúa en la duodécima posición de la tabla.

Más temprano, a las 11 de la mañana, cinco partidos se jugarán simultáneamente. Entre ellos, el Liverpool, con el mediocampista argentino Alexis Mac Allister, enfrentará al Fulham, mientras que el Chelsea, que cuenta con el argentino Valentín Barco, se medirá en su estadio contra el Hull City.

En el mismo horario, el Crystal Palace recibirá al Ipswich, el Aston Villa se enfrentará al Nottingham Forest y el Bournemouth jugará contra el Brentford.

A las 13:30, el Tottenham buscará su primera victoria de la temporada al recibir al Everton.

El domingo se disputarán solo dos partidos: a las 10 de la mañana, el Coventry City se enfrentará al Brighton, y a las 12:30, se llevará a cabo el clásico de Manchester entre el United y el City en el icónico estadio de Old Trafford.

Finalmente, el lunes cerrará la cuarta fecha de la Premier League con el encuentro entre el Leeds y el Newcastle a las 16.