Gonzalo Morales regresa a Barracas tras archivar causa de violencia de género

FOTO: El "Toro" Morales no juega desde la primera fecha, cuando le convirtió a River.

Buenos Aires, 7 octubre (NA) - Gonzalo Morales, delantero de Barracas Central, se reincorpora al equipo tras el archivo de la causa por violencia de género en su contra, decisión que fue tomada por la Justicia debido a la falta de pruebas.

En julio de 2026, la ex pareja del jugador, que pertenece a Boca Juniors y está a préstamo en Barracas, había presentado una denuncia por presunta violencia de género. En ese momento, el club decidió apartarlo de sus actividades profesionales hasta que se resolviera la situación judicial.

Después de tres meses, una resolución judicial determinó que no existían méritos ni pruebas suficientes para continuar con la investigación, por lo que la causa fue desestimada. De este modo, el jugador está nuevamente a disposición de Damián Ayude, director técnico del equipo.

El último partido que disputó el "Toro" Morales con Barracas Central fue el 25 de julio, en la primera fecha del Torneo Clausura, donde anotó el único gol que le dio la victoria al equipo ante River Plate en el estadio Monumental. A raíz de la denuncia, fue apartado del plantel dos días después, el 27 de julio.

El descargo de Morales en Instagram

En su cuenta de Instagram, Gonzalo Morales emitió un comunicado en el que aclaró su situación y expresó su satisfacción por la reanudación de su carrera profesional. "Tras tres meses de un proceso judicial, la causa en la que estuve involucrado fue archivada", indicó el delantero de Barracas.

Asimismo, el "Toro" agradeció a su familia, amigos y al club por el apoyo recibido durante este tiempo. "También valoro la rapidez con la que actuaron la Fiscalía y el Juzgado de Garantías intervinientes", añadió.

El delantero también enfatizó que, gracias al diálogo y la comprensión entre las partes, la situación se aclaró, al no haber pruebas que sostuvieran las acusaciones.

Mirando hacia el futuro, Morales manifestó: "Ahora quiero concentrarme en retomar mi carrera profesional, que se vio interrumpida".