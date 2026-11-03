Felipe Esquivel, la joven promesa de River, listo para debutar ante Aldosivi

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) - Leonardo Ponzio, entrenador de River Plate, ha decidido incluir al juvenil Felipe Esquivel en la lista de convocados para el encuentro contra Aldosivi por la última jornada del Torneo Clausura. Este mediocampista de la Reserva, que tiene apenas 18 años, es versátil y puede desempeñarse como extremo por ambas bandas.

El equipo afronta varias ausencias significativas para el enfrentamiento con el "Tiburón" en Mar del Plata. Las expulsiones de Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, junto a las lesiones de Aníbal Moreno y Juan Cruz Meza, han dejado al plantel con un número reducido de jugadores. Además, el estado de Fausto Vera es incierto, ya que será evaluado en las próximas horas.

En este contexto, Ponzio opta por darle una oportunidad a Esquivel, un juvenil que ha demostrado un gran potencial en las categorías inferiores. Nació el 12 de mayo de 2008 en Barranqueras, provincia de Chaco, y se unió a River a principios de 2022.

Esquivel se destacó en un campeonato en Comodoro Rivadavia, donde llamó la atención de los cazatalentos del club, quienes lo invitaron a realizar una prueba. Su desempeño fue tal que fue convocado a la Selección argentina sub 15, según lo compartido por su madre.

El primer contacto de Esquivel con el plantel que dirige Ponzio ocurrió el 3 de octubre, cuando participó en un amistoso a puertas cerradas contra Atlético Escobar en el River Camp. En ese partido, el equipo suplente se impuso 5 a 0, y el joven anotó dos goles.

El primer contrato de Esquivel se firmó cuando tenía 16 años y estaba vigente hasta diciembre de este año. Sin embargo, su vínculo fue renovado hasta diciembre de 2028, estableciendo una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

En su cuenta de Instagram, Esquivel expresó: "Muy contento por haber renovado mi contrato con River y seguir vistiendo estos colores. Gracias a toda la gente del club y a la gente que me acompaña día a día en este camino, en especial a mi familia y amigos".