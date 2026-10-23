El Manchester City se enfrenta al Aston Villa en busca de mantener su racha perfecta en la Premier

Buenos Aires, 23 de octubre (NA) - El Manchester City se medirá ante el Aston Villa este sábado 24 de octubre a las 08:30 (hora Argentina) en el marco de la octava jornada de la Premier League. Este encuentro se suma a una fecha que comenzó el viernes con el empate entre Ipswich Town y Nottingham, que terminó 1 a 1.

El City ha logrado ganar todos sus partidos hasta ahora, acumulando un total de 21 puntos en la Premier League y posicionándose como líder en solitario. El Arsenal, que sigue en la segunda posición con 18 puntos, se enfrentará al Everton como local a las 11:00.

En el tercer puesto se encuentra el Brighton, que suma 16 puntos, pero no jugará hasta el domingo, cuando se enfrente al Liverpool, que actualmente ocupa el quinto lugar con 12 unidades. Por otro lado, el Chelsea, que tiene 13 puntos, recibirá al Tottenham también este sábado a las 13:30.

El último partido del sábado será entre el Coventry City y el Fulham, que se disputará a las 11:00 en Argentina. Ambos equipos intentan salir de la parte baja de la tabla, con el Fulham en anteúltimo lugar con 5 puntos y el Coventry en antepenúltimo con 6.

En cuanto al Manchester United, que ha tenido un comienzo complicado con solo 7 puntos en las primeras fechas, se sitúa en el puesto 13 de la tabla y enfrentará al Bournemouth, que está en la posición 16, el domingo a las 11:00.

Partidos programados para la octava fecha de la Premier League

Sábado 24/10

8:30 hs - Aston Villa vs. Manchester City

11:00 hs - Coventry City vs. Fulham

11:00 hs - Arsenal vs. Everton

11:00 hs - Chelsea vs. Tottenham

Domingo 25/10

11:00 hs - Manchester United vs. Bournemouth

11:00 hs - Liverpool vs. Brighton

11:00 hs - Hull City vs. Brentford

11:00 hs - Crystal Palace vs. Newcastle

13:30 hs - Sunderland vs. Leeds United

Agencia NA