El Manchester City se enfrenta al Aston Villa en busca de mantener su racha perfecta en la Premier
El equipo dirigido por Enzo Maresca ha conseguido siete victorias en igual cantidad de partidos y busca seguir sumando en la Premier League.
FOTO: Manchester City
Buenos Aires, 23 de octubre (NA) - El Manchester City se medirá ante el Aston Villa este sábado 24 de octubre a las 08:30 (hora Argentina) en el marco de la octava jornada de la Premier League. Este encuentro se suma a una fecha que comenzó el viernes con el empate entre Ipswich Town y Nottingham, que terminó 1 a 1.
El City ha logrado ganar todos sus partidos hasta ahora, acumulando un total de 21 puntos en la Premier League y posicionándose como líder en solitario. El Arsenal, que sigue en la segunda posición con 18 puntos, se enfrentará al Everton como local a las 11:00.
En el tercer puesto se encuentra el Brighton, que suma 16 puntos, pero no jugará hasta el domingo, cuando se enfrente al Liverpool, que actualmente ocupa el quinto lugar con 12 unidades. Por otro lado, el Chelsea, que tiene 13 puntos, recibirá al Tottenham también este sábado a las 13:30.
El último partido del sábado será entre el Coventry City y el Fulham, que se disputará a las 11:00 en Argentina. Ambos equipos intentan salir de la parte baja de la tabla, con el Fulham en anteúltimo lugar con 5 puntos y el Coventry en antepenúltimo con 6.
En cuanto al Manchester United, que ha tenido un comienzo complicado con solo 7 puntos en las primeras fechas, se sitúa en el puesto 13 de la tabla y enfrentará al Bournemouth, que está en la posición 16, el domingo a las 11:00.
Partidos programados para la octava fecha de la Premier League
Sábado 24/10
8:30 hs - Aston Villa vs. Manchester City
11:00 hs - Coventry City vs. Fulham
11:00 hs - Arsenal vs. Everton
11:00 hs - Chelsea vs. Tottenham
Domingo 25/10
11:00 hs - Manchester United vs. Bournemouth
11:00 hs - Liverpool vs. Brighton
11:00 hs - Hull City vs. Brentford
11:00 hs - Crystal Palace vs. Newcastle
13:30 hs - Sunderland vs. Leeds United
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué partido se jugará?
El Manchester City se enfrentará al Aston Villa.
¿Cuándo se juega el partido?
El encuentro se disputará el sábado 24 de octubre a las 08:30 (hora Argentina).
¿Qué posición ocupa el Manchester City?
El Manchester City es el líder de la Premier League con 21 puntos.
¿Quiénes son los principales competidores?
El Arsenal y el Brighton son los principales competidores, ocupando el segundo y tercer lugar, respectivamente.
¿Cómo ha sido el rendimiento del Manchester United?
El Manchester United ha tenido un inicio complicado, ubicándose en el puesto 13 con 7 puntos.
[Fuente: Noticias Argentinas]