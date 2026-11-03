Conferencia de prensa entre Rosario Central, Boca y Argentinos por el título de Liga

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) - La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a través de la Liga Profesional, ha programado una conferencia de prensa conjunta que reunirá a los futbolistas y entrenadores de Rosario Central, Boca Juniors y Argentinos Juniors, quienes son los principales candidatos al título de la Liga, según la tabla anual.

Este evento se llevará a cabo el jueves 5 de noviembre a las 17:00 en el predio "Lionel Andrés Messi" de AFA, ubicado en Ezeiza. Entre los futbolistas que asistirán se encuentran Leandro Paredes (Boca), Nicolás Oroz (Rosario Central) y Gastón Ávila (Argentinos).

Además, los directores técnicos de los tres equipos estarán presentes: Rodolfo Arruabarrena por Boca, Jorge Almirón por Rosario Central y Nicolás Diez por Argentinos.

Según el comunicado de la Liga Profesional, esta iniciativa refuerza el lema "Rivales, no enemigos" y tiene como finalidad enviar un mensaje de desdramatización y convivencia amistosa entre los clubes y jugadores que compiten. Se espera que el evento sea un espacio relajado, donde los protagonistas puedan compartir sus expectativas en un ambiente de camaradería.

La Liga Profesional también ha extendido invitaciones a los presidentes de los clubes: Juan Román Riquelme (Boca), Cristian Malaspina (Argentinos) y Gonzalo Belloso (Rosario Central), quienes serán recibidos por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, en calidad de anfitrión.

Este encuentro es clave a medida que se acerca la última fecha del torneo, donde Boca y Argentinos están empatados en puntos, mientras que Rosario Central se encuentra a un punto de la cima. Los tres equipos jugarán simultáneamente el sábado 7 de noviembre a las 17:30 para determinar quién se consagra campeón.