FOTO: Para Marta Minujín, el arte está "por encima de los políticos", incluso en la confrontación

Buenos Aires, 14 de agosto (NA) -- La célebre artista plástica Marta Minujín afirmó que el arte se encuentra "por encima de los políticos", incluso en contextos de confrontación. Esta declaración fue realizada durante el homenaje en el que fue nombrada Personalidad Emérita de la Cultura Nacional.

La distinción fue entregada por el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, quien elogió a Minujín como una de las artistas más innovadoras de Argentina, subrayando que "nunca aceptó que el arte tuviera límites en sus materiales a través de una idea que pueda cambiar el mundo".

En la ceremonia, que contó con la presencia de la Agencia Noticias Argentinas, Minujín se dirigió a un público entusiasta, compartiendo momentos con personalidades del mundo artístico, como la actriz Nacha Guevara, y disfrutó de un video que resumió su trayectoria.

Previo al homenaje, la artista tuvo un breve diálogo con Guevara entre los aplausos y el bullicio del público que aguardaba el inicio del evento. En el video presentado, Minujín, quien tiene 83 años, enfatizó que los pilares de su carrera son las "ideas", "intuición" y "emoción". Además, expresó: "A los 5 años supe que era artista. El arte no es para mirarlo, sino para vivirlo. La vanguardia es pensar que nada es imposible; cuando me di cuenta de que el arte era muy egoísta, lo ajusté".

Una hora antes de la ceremonia, Minujín dialogó con la prensa sobre sus futuros proyectos, entre los cuales se encuentra una réplica de la Estatua de la Libertad, pero en posición horizontal. Este ambicioso proyecto, que data de 1979, alcanzaría unos 50 metros de largo y se pensó para ser instalado en Battery Park, Nueva York, frente al monumento original.

La propuesta de Minujín incluye la idea de cubrir la escultura con hamburguesas -posiblemente falsas-, buscando desmitificar el símbolo estadounidense y entrelazarlo con un ícono de la cultura de consumo.

Al ser interrogada sobre el material que utilizará para la réplica, Minujín solo respondió con un gesto enigmático y sugirió: "La van a tener que ver".

En cuanto a cómo atraer al público al arte en la era digital, Minujín respondió: "Se logra sólo con la obra. Si hago comer o tomar a la gente, van instintivamente para compartir".

La artista también se refirió a la situación actual de los artistas, recordando que en los años 70 ser artista era peligroso, debido a la censura. Aconsejó a los nuevos artistas que no trabajen solo para "vender" o alcanzar el éxito, sino que lo hagan por la pasión de crear arte, con la esperanza de que el reconocimiento llegue como una consecuencia: "Morir como Picasso, con el pincel en la mano".