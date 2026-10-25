Rosario espera chaparrones este domingo y una mejora desde el lunes con temperaturas en ascenso

FOTO: La próxima semana comenzará con mañanas frescas, pero las tardes serán más templadas.

El viento norte acompañará desde este lunes un aumento gradual de las temperaturas en Rosario. El pronóstico anticipa varios días sin lluvias y tardes con máximas cercanas a los 25 grados a partir del miércoles.

Antes de esa mejora, este domingo continuará la inestabilidad. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicado por Rosario3, se esperan chaparrones durante la tarde, viento del sur y una temperatura máxima de 19 grados. Hacia la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado.

El ascenso térmico se hará más marcado con el correr de los días: para el martes se prevé una máxima de 23 grados y cielo algo nublado, aunque las primeras horas todavía serán frescas.

Entre el miércoles y el sábado, las temperaturas máximas rondarán los 25 grados. El pronóstico disponible no contempla nuevas precipitaciones para ese período.

El lunes comenzará con una mínima de 10 grados y alcanzará los 21 por la tarde, con cielo algo nublado y rotación del viento al norte.