Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este jueves 12 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo completamente despejado con una temperatura de 22°. La sensación térmica es similar, también de 22°. La humedad se encuentra en un 78%, lo que puede generar una sensación de calor más intensa. La visibilidad es de 6000 metros y el viento sopla a 2.57 m/s desde el norte, con una presión atmosférica de 1013 hPa.

El clima hoy jueves 12 de noviembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 22° y una máxima que alcanzará los 39°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad, que se mantiene alta, podría influir en la sensación térmica, haciendo que se perciba más calor del que realmente hay. No se esperan lluvias durante el día, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable y soleado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Tucumán mostrará variaciones significativas. Para el viernes 13 de noviembre, se prevé una mínima de 26° y una máxima de 42°, con probabilidad de lluvias ligeras. El sábado 14 de noviembre, la temperatura mínima será de 21° y la máxima de 27°, con lluvias moderadas. El domingo 15 de noviembre, se espera un cielo despejado con mínimas de 23° y máximas de 36°. Para el lunes 16 de noviembre, se anticipan lluvias ligeras con mínimas de 22° y máximas de 36°. Finalmente, el martes 17 de noviembre, se pronostican mínimas de 20° y máximas de 24°, con lluvias moderadas.