Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este martes 10 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, Santa Fe disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 24°, con una sensación térmica de 25°. La humedad se encuentra en un 64%, lo que contribuye a una sensación de calidez. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla desde el este a una velocidad de 5 m/s.

El clima hoy martes 10 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 18° y una máxima de 28°. Las condiciones de viento serán moderadas, con ráfagas que podrían alcanzar los 15 km/h. La humedad se mantendrá en niveles confortables, aunque se espera que la sensación térmica se eleve ligeramente por la tarde. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe traerán variaciones en las temperaturas. Para el miércoles 11 de noviembre, se espera una mínima de 22° y una máxima de 30°, con probabilidad de lluvias ligeras. El jueves 12 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 19° y 35°, con cielo parcialmente nublado. El viernes 13 de noviembre, se anticipan mínimas de 22° y máximas de 34°, con posibilidad de lluvias. Finalmente, el sábado 14 de noviembre, se prevé un clima similar, con mínimas de 19° y máximas de 33° bajo un cielo parcialmente nublado.