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Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este miércoles 11 de noviembre

Este miércoles 11 de noviembre, Santa Fe presenta un clima inestable con lluvias moderadas y temperaturas que oscilarán entre 20° y 30°. Se espera una jornada con alta humedad y viento leve del sur.

11/11/2026 | 00:17Redacción Cadena 3

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Clima en Santa Fe: lluvias y temperaturas de hasta 30°

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Alertas

No se reportan alertas meteorológicas vigentes para la región de Santa Fe.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de lluvias moderadas, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica se siente ligeramente más alta, alcanzando los 21°. La humedad es del 88%, lo que contribuye a una atmósfera bastante densa. La visibilidad es de 10,000 metros y el viento sopla a 4 m/s desde el sur.

El clima hoy miércoles 11 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 20° y una máxima de 30°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 4 m/s. La alta humedad y las lluvias intermitentes marcarán el ritmo del día, haciendo que se sienta un ambiente más cálido de lo que indican los termómetros.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con un clima variado. El jueves 12 de noviembre, se espera un cielo despejado con temperaturas que oscilarán entre 24° y 34°. Para el viernes 13, se anticipan algunas nubes y temperaturas de 22° a 36°. El sábado 14, habrá probabilidad de lluvias ligeras, con mínimas de 23° y máximas de 29°. Finalmente, el domingo 15 se prevén lluvias intensas, con mínimas de 20° y máximas de 30°.

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