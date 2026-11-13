Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este viernes 13 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se encuentra completamente despejado, con una temperatura actual de 30°. La sensación térmica es de 31°. La humedad es del 55%, lo que contribuye a un ambiente cálido. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 6 m/s desde el este.

El clima hoy viernes 13 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 22° y una máxima de 33°. Las condiciones de viento serán moderadas, con ráfagas que podrían alcanzar los 6 m/s. La humedad se mantendrá en torno al 55%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada. No se esperan lluvias durante el día, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Rosario es el siguiente: el sábado 14 de noviembre, se espera una mínima de 23° y una máxima de 33°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 15 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 34°, con cielo parcialmente nublado. Para el lunes 16 de noviembre, se anticipa una mínima de 21° y una máxima de 30°, con posibilidad de lluvias ligeras. El martes 17 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 29°, con lluvias de intensidad moderada. Finalmente, el miércoles 18 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 22°, con lluvias ligeras.