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Clima

Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este viernes 13 de noviembre

Este viernes 13 de noviembre, Rosario presenta un clima cálido con temperaturas que alcanzarán los 33°. Se espera un cielo despejado y condiciones de viento moderadas. Conocé el pronóstico extendido.

13/11/2026 | 12:11Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 13 de noviembre

FOTO: Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 13 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se encuentra completamente despejado, con una temperatura actual de 30°. La sensación térmica es de 31°. La humedad es del 55%, lo que contribuye a un ambiente cálido. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 6 m/s desde el este.

El clima hoy viernes 13 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 22° y una máxima de 33°. Las condiciones de viento serán moderadas, con ráfagas que podrían alcanzar los 6 m/s. La humedad se mantendrá en torno al 55%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada. No se esperan lluvias durante el día, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Rosario es el siguiente: el sábado 14 de noviembre, se espera una mínima de 23° y una máxima de 33°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 15 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 34°, con cielo parcialmente nublado. Para el lunes 16 de noviembre, se anticipa una mínima de 21° y una máxima de 30°, con posibilidad de lluvias ligeras. El martes 17 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 29°, con lluvias de intensidad moderada. Finalmente, el miércoles 18 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 22°, con lluvias ligeras.

Lectura rápida

¿Cuál es la temperatura actual en Rosario?
La temperatura actual es de 30° con una sensación térmica de 31°.

¿Qué clima se espera para hoy?
Se prevé un día cálido con una máxima de 33° y mínima de 22°.

¿Hay alertas meteorológicas?
No hay alertas meteorológicas vigentes para Rosario.

¿Cómo estará el clima el fin de semana?
El sábado se espera una mínima de 23° y máxima de 33° con lluvias ligeras.

¿Qué condiciones de viento hay hoy?
El viento sopla a 6 m/s desde el este, con condiciones moderadas.

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