Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este miércoles 11 de noviembre

Este miércoles 11 de noviembre, el clima en Mendoza se caracteriza por un ambiente cálido y soleado. La temperatura actual es de 30°, con una sensación térmica de 29°. La humedad se mantiene en un 35%, lo que contribuye a un día agradable para disfrutar al aire libre.

En cuanto a las condiciones actuales, el cielo se presenta con un clear sky, lo que permite una visibilidad óptima de 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el noreste, lo que ayuda a mantener el ambiente fresco a pesar de las altas temperaturas. La presión atmosférica se encuentra en 1016 hPa, lo que indica estabilidad en el clima.

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 18° y una máxima de 31°. Las condiciones de viento, humedad y visibilidad son favorables, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un cielo despejado durante la mayor parte del día.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el jueves 12 de noviembre la temperatura mínima será de 21° y la máxima alcanzará los 35°, con cielo parcialmente nublado. Para el viernes 13, se espera una mínima de 24° y una máxima de 35°, con probabilidad de lluvias moderadas. El sábado 14, la mínima será de 22° y la máxima de 29°, con lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 15 se prevé una mínima de 18° y una máxima de 29°, también con lluvias ligeras.