Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este miércoles 11 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo completamente despejado, con una temperatura de 22°. La sensación térmica es de 22°, con una humedad del 49%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica se sitúa en 1020 hPa.

El clima hoy miércoles 11 de noviembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 18° y una máxima de 31°. Las condiciones de viento, humedad y visibilidad se mantienen estables, lo que sugiere un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones y el cielo despejado contribuirán a un ambiente agradable en la provincia.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza presentan variaciones en el clima. El jueves 12 de noviembre, se espera una mínima de 21° y una máxima de 35°, con cielo parcialmente nublado. El viernes 13 de noviembre, la mínima será de 24° y la máxima de 34°, con probabilidad de lluvias moderadas. Para el sábado 14 de noviembre, se anticipa una mínima de 21° y una máxima de 29°, con lluvias ligeras. El domingo 15 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 23°, con lluvias moderadas. Finalmente, el lunes 16 de noviembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 28°, con cielo parcialmente nublado.