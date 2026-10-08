Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este jueves 8 de octubre

El clima en Córdoba para este jueves 8 de octubre se caracteriza por la presencia de lluvias ligeras y temperaturas frescas. La jornada comenzó con un cielo cubierto, y se prevé que continúe así a lo largo del día. La temperatura actual es de 18°, con una sensación térmica de 18° y una humedad relativa del 63%. El viento sopla desde el sur a una velocidad de 6 m/s, lo que contribuye a la sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a las temperaturas, se espera que la mínima alcance los 11° y la máxima se sitúe en 18°. La visibilidad es buena, alcanzando los 10,000 metros, lo que permitirá que los cordobeses realicen sus actividades con normalidad, aunque es recomendable llevar paraguas debido a las lluvias que se registran en la región.

Para el resto del día, se anticipa que las condiciones de lluvia se mantendrán, y el cielo permanecerá mayormente nublado. La presión atmosférica se encuentra en 1016 hPa, lo que indica estabilidad en el clima, aunque con la posibilidad de algunas precipitaciones.

De cara al pronóstico extendido, el viernes 9 de octubre se espera una mínima de 10° y una máxima de 17°, con cielo nublado. Para el sábado 10, las temperaturas oscilarán entre 11° y 18°, manteniendo las nubes en el cielo. El domingo 11 de octubre, se prevé una leve mejoría, con mínimas de 12° y máximas de 20°, aunque las nubes seguirán presentes. Finalmente, el lunes 12 de octubre, se anticipa un clima similar, con mínimas de 14° y máximas de 17°, y la posibilidad de lluvias ligeras nuevamente.