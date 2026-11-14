Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este sábado 14 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este momento.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA presenta nubes cubiertas, con una temperatura actual de 27° y una sensación térmica similar. La humedad se sitúa en 65%, lo que genera una sensación de calor moderada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el oeste.

El clima hoy sábado 14 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 20° y una máxima de 27°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad de 2 m/s. La humedad se mantendrá en torno al 65%, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más elevada. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentan con variaciones en las temperaturas. Para el domingo 15 de noviembre, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 27° con cielo poco nublado. El lunes 16 de noviembre, la temperatura mínima descenderá a 19° y la máxima será de 24°, con cielo nublado. El martes 17 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 25°, con probabilidad de lluvias moderadas. El miércoles 18 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 27°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el jueves 19 de noviembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 27°, con cielo despejado.