Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este sábado 14 de noviembre
Este sábado 14 de noviembre, la temperatura en CABA alcanzará los 27°. Se espera un día con cielo nublado y condiciones de viento suaves. Conocé el pronóstico extendido para los próximos días.
FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 14 de noviembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este momento.
Ahora
En este momento, el estado del cielo en CABA presenta nubes cubiertas, con una temperatura actual de 27° y una sensación térmica similar. La humedad se sitúa en 65%, lo que genera una sensación de calor moderada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el oeste.
El clima hoy sábado 14 de noviembre
Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 20° y una máxima de 27°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad de 2 m/s. La humedad se mantendrá en torno al 65%, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más elevada. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente nublado.
Pronóstico extendido
Los próximos días en CABA se presentan con variaciones en las temperaturas. Para el domingo 15 de noviembre, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 27° con cielo poco nublado. El lunes 16 de noviembre, la temperatura mínima descenderá a 19° y la máxima será de 24°, con cielo nublado. El martes 17 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 25°, con probabilidad de lluvias moderadas. El miércoles 18 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 27°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el jueves 19 de noviembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 27°, con cielo despejado.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera hoy en CABA?
Se espera un día nublado con temperaturas entre 20° y 27°.
¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 27° con una sensación térmica similar.
¿Hay alertas meteorológicas?
No hay alertas meteorológicas vigentes en CABA.
¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se prevén temperaturas entre 17° y 27° con variaciones en el cielo y posibilidad de lluvias.
¿Cuál es la humedad actual?
La humedad actual es del 65%, lo que puede aumentar la sensación de calor.