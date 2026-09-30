Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este miércoles 30 de septiembre

FOTO: Estado del tiempo en CABA para el 30 de septiembre de 2026

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo enpresenta, con una temperatura actual dey una sensación térmica de. La humedad se encuentra en un, lo que genera un ambiente algo húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los, y el viento sopla adesde el este.

El clima hoy miércoles 30 de septiembre

Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima dey una máxima de. Las condiciones de viento serán leves, y la humedad se mantendrá en un. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enmostrará variaciones. El jueves 1 de octubre, se prevé una mínima dey una máxima decon lluvias moderadas. El viernes 2 de octubre, la mínima será dey la máxima de, con nubes dispersas. El sábado 3 de octubre, se anticipa una mínima dey una máxima decon cielo despejado. Finalmente, el domingo 4 de octubre, la mínima será dey la máxima decon nubes cubriendo el cielo.