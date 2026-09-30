Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este miércoles 30 de septiembre

Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el día de hoy.
Ahora
En este momento, el estado del cielo en CABA
presenta nubes rotas
, con una temperatura actual de 15°
y una sensación térmica de 15°
. La humedad se encuentra en un 67%
, lo que genera un ambiente algo húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros
, y el viento sopla a 0.45 m/s
desde el este.
El clima hoy miércoles 30 de septiembre
Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 9°
y una máxima de 19°
. Las condiciones de viento serán leves, y la humedad se mantendrá en un 67%
. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco.
Pronóstico extendido
En los próximos días, el clima en CABA
mostrará variaciones. El jueves 1 de octubre, se prevé una mínima de 10°
y una máxima de 16°
con lluvias moderadas. El viernes 2 de octubre, la mínima será de 11°
y la máxima de 15°
, con nubes dispersas. El sábado 3 de octubre, se anticipa una mínima de 12°
y una máxima de 17°
con cielo despejado. Finalmente, el domingo 4 de octubre, la mínima será de 14°
y la máxima de 18°
con nubes cubriendo el cielo.