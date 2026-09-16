Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este miércoles 16 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con un, con una temperatura actual de 11°. La sensación térmica es de 11°, con una humedad del 60%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 5 m/s desde el este, y la presión atmosférica se encuentra en 1025 hPa.

El clima hoy miércoles 16 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 5° y una máxima de 12°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una velocidad de 5 m/s. La humedad se mantendrá en un 60%, y no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en CABA se presentará de la siguiente manera: el jueves 17 de septiembre, la mínima será de 11° y la máxima de 18°, con cielo despejado. El viernes 18, se espera una mínima de 13° y una máxima de 17°, con nubes cubriendo el cielo. Para el sábado 19, la mínima será de 14° y la máxima de 19°, con cielo despejado. El domingo 20, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 19°, con nubes. Finalmente, el lunes 21, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 19°, con probabilidad de lluvias ligeras.