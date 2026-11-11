Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este miércoles 11 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con un clear sky, con una temperatura actual de 25°. La sensación térmica es de 25°. La humedad es del 69%, lo que puede generar una sensación de calor moderada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el este, contribuyendo a un ambiente agradable.

El clima hoy miércoles 11 de noviembre

La jornada de hoy se caracteriza por una temperatura mínima de 19° y una máxima de 25°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 3 m/s. La humedad se mantiene en un 69%, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más cálida. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se anticipa un clima variado en CABA. El jueves 12 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima alcanzará los 27°, con cielo parcialmente nublado. El viernes 13 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 24°, con cielo cubierto. El sábado 14 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 23°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 15 de noviembre, la mínima descenderá a 18° y la máxima será de 25°, con cielo parcialmente nublado.