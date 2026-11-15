Clima en CABA: cómo estará el tiempo este domingo 15 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presenta con un cielo despejado. La temperatura actual es de 21°, con una sensación térmica de 21°. La humedad se encuentra en 74%, lo que puede generar una sensación de calor moderada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 3.6 m/s desde el sureste.

El clima hoy domingo 15 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima de 29°. Las condiciones climáticas serán favorables, con un cielo mayormente despejado durante la mayor parte del día. La humedad y el viento mantendrán un ambiente agradable, ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presentarán con variaciones en las condiciones climáticas. El lunes 16 de noviembre, se anticipa una mínima de 21° y una máxima de 28°, con nubes cubiertas. El martes 17 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima de 26°, con lluvias ligeras. El miércoles 18 de noviembre, se espera una mínima de 20° y una máxima de 27°, también con lluvias ligeras. Para el jueves 19 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 26°, con lluvias ligeras nuevamente. Finalmente, el viernes 20 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 26°, con lluvias ligeras en el pronóstico.