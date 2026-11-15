Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este domingo 15 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Rosario disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 21°, con una sensación térmica de 21°. La humedad se encuentra en un 77%, lo que puede generar una sensación de calor más intensa. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3.6 m/s desde el suroeste.

El clima hoy domingo 15 de noviembre

Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 15° y la máxima alcance los 32°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 4 m/s. La humedad alta podría hacer que la sensación térmica sea más elevada, especialmente durante las horas pico de calor. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario traerán variaciones en el clima. Para el lunes 16 de noviembre, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 30°, con cielo nublado. El martes 17 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 30°, con probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles 18 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 25°, también con lluvias ligeras. El jueves 19 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 30°, con cielo nublado. Finalmente, el viernes 20 de noviembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 28°, con lluvias moderadas.