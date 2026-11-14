Baja 1000: Con un gran final de carrera, los argentinos llegan al podio en la 59ª Edición

FOTO: El CanAm #2918 3°, con Olmedo y Villagra en la rampa final de la Baja 1000

Con un gran final de carrera, los argentinos Alfredo Olmedo, Daniel López, Federico Villagra, Tomás Olmedo, Juan Pablo Monasterolo y el mexicano Sergio Núñez terminaron en el podio de la Pro UTV FI en la Edición 59ª Cabo To Cabo de la Baja 1000 2026 gran carrera de off-road norteamericana. En la Trophy Truck y la general el vencedor fue el mexicano Alan Ampudia con una Ford Raptor.

El comienzo de la noche no había sido el mejor, porque a pesar del gran trabajo de recuperación de Tomi Olmedo desde la M320 en adelante que lo colocaba cuarto, con el tercero, Avilés detenido a su lado en el pit-stop de la M600 con muchos problemas para resolver, pero encontró los suyos propios en el Maverick #2918, en el mismo sitio.

Pit-stop en Francisco Villa -extremo norte de la prueba- Tomi se baja, sube Dani y el 'crew' PRP realiza un cambio de semieje que dio mucho trabajo

Venía de cambiar un semieje trasero derecho en la M520 y en la revisión final, cuando Daniel López ya estaba al volante para tomar la posta, César Castro de PRP Racing -a cargo de esa asistencia- detectó una falla en un fuelle y ordenó cambiar la misma pieza.

La maniobra, se complicó más de lo esperado -el terreno no era bueno- porque costó levantar el coche, hubo que retirar la rueda y tras el reemplazo del repuesto, la fijación de los tensores de suspensión demandó mucho más tiempo del esperado. Casi, 20' minutos.

No solo Avilés ya había reiniciado la marcha, sino que otros dos coches superaron a López que inició el viaje desde Francisco Villa hacia Todos Santos, la M880, otra vez sexto en el camino.

El mendocino hizo una gran posta, adelantando dos posiciones y entregando el auto entero a las 6 de la mañana a Alfredo Olmedo para las 100 millas finales. Pero, detrás suyo, Gilmore también avanzaba con gran ritmo y presionaba. Tanto, que el salteño volvió a la pista con el americano pegado a en la cola del CanAm.

Las sonrisas regresaron al final, cuando Alfredo se colocó 3° tras 'volar' en las 100 millas finales. Un merecido premio, para un enorme esfuerzo

Sin embargo, todo se ordenaría para los nacionales por dos factores clave. El primero, fue que a la salida del puente donde comenzaba el 'rush' final de la Baja 2026 quedaba detenido el segundo de la competencia, Wells. Y el segundo, tuvo que ver con el notable ritmo que consiguió imprimir Alfredo para despegarse del Maverick #2942 que lo perseguía y abrir una brecha de 40s que mantuvo hasta el taqueo final que le entregó el podio.

El ganador, Ampudia, hizo un buen trabajo en el día y marchaba 2°; pero la noche le dio la diferencia para ganar

La carrera fue para Allen Alexandre -CanAm- con 20h47.27s, seguido por Iván Rivera -CanAm- 21h42.05s, Alfredo Olmedo -CanAm- 22h16.14s, Conner Gilmore 22h16.54s y Steve Luly -CanAm- 22h31.09s.

La general tuvo una enorme disputa en todo el desarrollo. En la mitad inicial fue Bryce Menzies -Mason-, seguido por Alan Ampudia -Ford Raptor-, Chris Polvoorde -Ford Raptor- y Luke McMillin -Mason-, viajando apretados por menos de un minuto, entre ellos.

Ampudia en la Rampa del Bv. Centenario de San José del Cabo festejando su segundo suceso en la Baja 1000

Pero la noche y la velocidad trajeron las variantes, Menzies y Ampudia se despegaron al frente, con el americano liderando por 24s al de Ensenada. El ataque final de Ampudia fue certero, porque en toda la bajada de regreso a San José del Cabo no solo le descontó esa diferencia, sino que la estiró 13.5s más para convertirse en ganador por segunda vez de la #Baja1000, que ya había conseguido en 2019. McMillin y Polvoorde les siguieron. Quinto, finalizó el ganador de la Trophy Spec, Justin Davis; sexto el ganador de la Trophy 2WD Cameron Steele y séptimo el otra vez vencedor de la Trophy Truck Legend, el interminable Gustavo Vildosola de 73 años de edad.

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