FOTO: Descubren que el Alzheimer puede afectar el cerebro hasta diez años antes de los síntomas

Un reciente estudio de investigadores de la Universidad Johns Hopkins reveló que el Alzheimer puede dejar pistas detectables en el cerebro hasta una década antes de que surjan problemas de memoria. Este hallazgo abre la posibilidad de un diagnóstico más temprano y, potencialmente, de tratamientos más eficaces.

Los científicos examinaron cientos de escaneos cerebrales y descubrieron que dos áreas clave, el cortex entorrinal y la amígdala, comienzan a mostrar signos de deterioro antes que el hipocampo, que ha sido el foco tradicional en la búsqueda de evidencias del Alzheimer. Estas regiones son fundamentales en la memoria y las emociones, y su encogimiento podría ofrecer nuevos indicios sobre cómo se desarrolla la enfermedad.

Según el ingeniero biomédico y autor principal del estudio, Michael Miller, "hemos encontrado que hay cambios tempranos en el cerebro que manifiestan biomarcadores clínicos de atrofia hasta diez años antes de que se presenten síntomas clínicos". La idea de tratar los cambios neurodegenerativos en etapas más tempranas podría ser crucial para proteger la función cerebral.

El estudio, publicado en NeuroImage Reports y presentado en el congreso Neuroscience 2026, sugiere que los cambios en el cortex entorrinal y la amígdala pueden ser indicadores útiles de Alzheimer en sus primeras etapas. Esto es importante, ya que los síntomas pueden acumularse en el cerebro durante décadas antes de ser evidentes.

El Alzheimer, que es la causa más común de demencia, no se manifiesta solo con la pérdida de memoria. Los investigadores creen que hay una larga fase de progresión silenciosa que podría ofrecer oportunidades cruciales para el tratamiento. Intervenciones que inicien antes de que se produzcan daños extensos podrían ser más efectivas para preservar la memoria y otras capacidades cognitivas.

Una de las estrategias prometedoras incluye el uso de biomarcadores, que son cambios biológicos medibles que pueden indicar la presencia o progresión de la enfermedad. La doctora Marilyn Albert, coautora y directora del Centro de Investigación sobre la Enfermedad de Alzheimer de Johns Hopkins, afirmó: "Nuestro objetivo es poder tratar a las personas antes de que los síntomas de la enfermedad de Alzheimer se desarrollen, para que puedan ser retrasados o incluso detenidos".

Para investigar los cambios más tempranos, los investigadores analizaron escaneos de resonancia magnética (MRI) y tomografía por emisión de positrones (PET) de dos proyectos de investigación independientes. Los escaneos siguieron a personas en diferentes etapas de la enfermedad de Alzheimer, incluyendo individuos sin síntomas y pacientes que eventualmente fallecieron a causa de la enfermedad.

Los resultados mostraron un patrón consistente: el cortex entorrinal y la amígdala mostraron una mayor pérdida de tejido en las primeras etapas del Alzheimer en comparación con el hipocampo. Esta distinción es relevante, ya que el hipocampo es crucial para la memoria y ha sido el enfoque principal en la búsqueda de daños cerebrales relacionados con el Alzheimer.

Los investigadores también encontraron una conexión significativa entre la pérdida de tejido cerebral y la proteína tau, que está estrechamente asociada con la enfermedad. Normalmente, la tau ayuda a mantener la estructura interna de las células nerviosas, pero en el Alzheimer puede acumularse y formar enredos que interrumpen el funcionamiento saludable del cerebro.

El equipo de investigación considera que medir la pérdida de tejido en el cortex entorrinal y la amígdala podría mejorar la predicción de quién es más propenso a desarrollar un deterioro cognitivo. A medida que la tecnología de imagen cerebral se vuelve más accesible y económica, los investigadores imaginan un futuro donde estas regiones podrían ser examinadas incluso en personas de 30 o 40 años con antecedentes familiares de Alzheimer.

Sin embargo, aunque los hallazgos son prometedores, aún se requiere más investigación antes de que estos cambios cerebrales puedan utilizarse como una herramienta de diagnóstico confiable. El estudio identifica biomarcadores tempranos potenciales, pero no establece un test clínico capaz de predecir el Alzheimer con años de anticipación.

La siguiente etapa implica investigar qué sucede en estas regiones a una escala más pequeña, para comprender los cambios moleculares que rodean la acumulación anormal de tau y cómo estos cambios contribuyen a la pérdida progresiva de tejido cerebral. Identificar los procesos biológicos involucrados podría eventualmente revelar nuevos objetivos para terapias diseñadas para interrumpir el Alzheimer antes de que ocurran daños extensos.