Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este domingo 15 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Córdoba se presenta con nubes dispersas. La temperatura actual es de 19°, con una sensación térmica similar de 19°. La humedad se encuentra en un 75%, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 5 m/s desde el oeste (260°). La presión atmosférica es de 1015 hPa.

El clima hoy domingo 15 de noviembre

Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 18° y la máxima alcance los 30°. A lo largo del día, el viento se mantendrá en torno a los 5 m/s, con una humedad que podría generar sensación de calor. No se anticipan lluvias, por lo que se prevé un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba traerán cambios en las condiciones climáticas. El lunes 16 de noviembre, se espera una mínima de 20° y una máxima de 30°, con lluvias intensas. El martes 17 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 25°, con lluvias moderadas. El miércoles 18 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 25°, con lluvias ligeras. El jueves 19 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 26°, también con lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 20 de noviembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 27°, con lluvias ligeras.