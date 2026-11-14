Un nuevo estudio revela cómo una rutina diaria puede reducir el dolor y la depresión

Un cambio sencillo en la rutina diaria puede tener un impacto sorprendente en la salud física y mental. Investigadores de la Universidad de Missouri encontraron que los adultos mayores que seguían horarios consistentes en sus actividades diarias reportaron menos dolor físico y menos síntomas de depresión, incluso cuando enfrentaban problemas de insomnio.

Los hallazgos sugieren que hábitos cotidianos, como despertarse, comer, socializar y acostarse a horas regulares, juegan un papel importante en el bienestar físico y mental. Mantener una rutina predecible podría ayudar a regular el reloj interno del cuerpo, ofreciendo beneficios para la salud que van más allá de una mejor calidad del sueño.

Este descubrimiento es particularmente relevante para los adultos mayores, que a menudo enfrentan dificultades para dormir. Según el Council Nacional sobre el Envejecimiento, aproximadamente la mitad de los adultos mayores de 60 años reportan síntomas de insomnio, una condición que dificulta conciliar el sueño, permanecer dormido o lograr un descanso reparador.

Ritmos Diarios y su Relación con la Salud

Para investigar la relación entre el sueño, los hábitos diarios y la salud en general, Eunjin Tracy, profesora asistente en la Facultad de Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Missouri, examinó las respuestas de encuestas de 67 adultos mayores, de los cuales 37 reportaron sufrir de insomnio.

Como se esperaba, aquellos con insomnio generalmente reportaron más dolor físico y niveles más altos de depresión que los participantes sin esta condición. Sin embargo, emergió otro patrón cuando Tracy analizó sus rutinas diarias.

Los participantes que mantenían horarios más consistentes tendieron a reportar menos dolor y menos síntomas depresivos, independientemente de la calidad de su sueño. Esto sugiere que mantener hábitos diarios regulares podría estar asociado con una mejor salud, incluso cuando persisten los problemas de sueño.

"Independientemente de la calidad del sueño, aquellos que reportaron tener una rutina diaria regular tenían niveles más bajos de dolor físico y menos depresión en comparación con quienes no la tenían", expresó Tracy. "Si somos consistentes con los horarios de despertar, comer, trabajar o estudiar, interactuar con otros y acostarnos, esas señales temporales ayudan a sincronizar nuestros relojes internos. A largo plazo, eso parece estar relacionado con mejores resultados de salud".

Importancia del Reloj Interno del Cuerpo

Una posible explicación radica en el ritmo circadiano, el sistema de temporización natural del cuerpo. Este reloj interno ayuda a coordinar cuándo nos sentimos despiertos o somnolientos e influye en numerosos procesos biológicos, incluyendo la actividad hormonal, el metabolismo y el estado de ánimo.

El sistema circadiano responde a señales que le ayudan a mantener el tiempo, siendo la luz y la oscuridad especialmente importantes. Sin embargo, actividades regulares como comer, trabajar, interactuar con otros y dormir también pueden proporcionar señales temporales.

Cuando estas señales siguen un patrón predecible, ayudan a mantener alineados los ritmos biológicos del cuerpo. Los horarios irregulares, en cambio, pueden interferir con esa coordinación.

"Cuando regulamos bien nuestro ritmo circadiano, nuestros cuerpos funcionan bien, pero si se distrae demasiado, no funcionan tan bien", añadió Tracy.

Aunque el estudio no estableció que las rutinas regulares reduzcan directamente el dolor o la depresión, los hallazgos apuntan a la regulación circadiana como una posible explicación para la conexión.

Los Efectos del Jet Lag Social

Cambios relativamente pequeños en los horarios diarios pueden interrumpir el reloj interno del cuerpo. Un ejemplo común es el jet lag social, que ocurre cuando el horario de sueño de una persona cambia entre los días laborales y los días de descanso.

Alguien que se despierta temprano durante la semana pero se queda despierto hasta tarde y duerme más en los fines de semana puede experimentar esta desincronización. La interrupción resultante se asemeja a algunos de los efectos de viajar a través de zonas horarias, aunque la persona nunca haya salido de casa.

Tracy sugiere que mantener horarios razonablemente consistentes durante toda la semana, incluidos los fines de semana, puede ayudar a limitar estas interrupciones y apoyar ritmos circadianos más saludables.

"Como alguien que se despierta y se acuesta a la misma hora todos los días, creo que una rutina diaria puede ser útil para personas de todas las edades a lo largo de su vida", afirmó Tracy. "Hay una creciente conciencia sobre el concepto de jet lag social - despertarse y acostarse a diferentes horas los fines de semana en comparación con los días de semana - y las interrupciones que causa en nuestro ritmo circadiano, así que espero que esta investigación ayude a más personas a considerar los beneficios para la salud de una rutina diaria. Dado que un tercio de nuestras vidas se pasará durmiendo, creo que la investigación sobre salud y bienestar debería ser vista de manera holística desde una perspectiva de 24 horas y no solo enfocarse en cuándo estamos despiertos".

Un Hábito Simple con Potenciales Beneficios para la Salud

La investigación destaca un aspecto de la vida saludable que puede ser fácil de pasar por alto. Si bien obtener suficiente sueño de calidad sigue siendo importante, la consistencia de las actividades a lo largo del día también puede estar conectada con cómo las personas se sienten física y emocionalmente.

Como el estudio se basó en datos de encuestas de un grupo relativamente pequeño de adultos mayores, no puede probar que adoptar una rutina regular aliviará el dolor o la depresión. Se necesitarían estudios más grandes para establecer si cambiar los horarios diarios mejora directamente estos resultados.

Aun así, los hallazgos sugieren que una rutina diaria predecible podría ser un componente útil de un enfoque más amplio hacia la salud, particularmente para las personas que experimentan insomnio.

Para los adultos mayores y potencialmente para personas de otras edades, hábitos simples como mantener horarios regulares de despertar, comer en un horario consistente y limitar cambios significativos en los patrones de sueño de los fines de semana pueden ayudar a apoyar los ritmos naturales del cuerpo.

El estudio, titulado "Ritmos conductuales-sociales y síntomas de insomnio: asociaciones con dolor, índice de masa corporal y síntomas depresivos entre adultos mayores", fue publicado en el Journal of Behavioral Medicine.