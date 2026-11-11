Reducir el consumo de proteínas podría ralentizar el envejecimiento, revela un estudio

En la actualidad, el consumo de proteínas se ha vuelto omnipresente, presente en productos desde cereales hasta agua embotellada. Sin embargo, un análisis exhaustivo de más de 350 estudios científicos sugiere que reducir la ingesta de proteínas podría ofrecer beneficios sorprendentes para la salud y la longevidad.

Los investigadores encontraron que una menor ingesta de proteínas podría ayudar a ralentizar el envejecimiento biológico, mejorar el metabolismo y, en ciertas condiciones, extender la vida útil. Estos beneficios podrían estar relacionados con varios procesos que influyen en cómo el cuerpo utiliza la energía, responde a los nutrientes y mantiene la función celular saludable.

Las conclusiones, publicadas en la revista Cell Press Blue, plantean una cuestión crucial sobre la creciente popularidad de las dietas altas en proteínas: ¿están muchas personas consumiendo más proteínas de las que realmente necesitan?

"Es absolutamente claro que hay beneficios de las proteínas para el crecimiento muscular y la respuesta al ejercicio en individuos activos", afirmó Dudley Lamming, autor correspondiente del estudio y miembro de la Universidad de Wisconsin-Madison. "Pero dado que la mayoría de las personas son relativamente sedentarias, es probable que muchas estén consumiendo más proteínas de las que realmente necesitan, lo que probablemente tenga consecuencias negativas para la salud".

Beneficios de consumir menos proteínas

La ciencia ha demostrado que la reducción de la ingesta calórica puede extender la vida en diversas especies. Sin embargo, mantener una dieta baja en calorías puede ser difícil para muchas personas. Por ello, reducir el consumo de proteínas sin necesariamente disminuir la cantidad de comida podría ser una alternativa más viable.

Experimentos realizados con moscas y roedores han demostrado que limitar la ingesta de proteínas puede aumentar la esperanza de vida, incluso cuando el consumo total de calorías se mantiene constante. Esto sugiere que los beneficios de la restricción dietética dependen no solo de la cantidad de alimentos consumidos, sino también de los nutrientes que estos contienen.

Investigaciones recientes en humanos también han arrojado resultados alentadores. Varios ensayos clínicos han mostrado que las personas que disminuyen su ingesta de proteínas pueden perder peso, reducir la grasa corporal y mejorar los niveles de azúcar en sangre, incluso al consumir más calorías en general. Estos hallazgos no prueban que la restricción de proteínas extienda la vida humana, pero sugieren que cambiar la ingesta de proteínas puede influir en procesos relacionados con el envejecimiento y las enfermedades.

El dilema sobre la cantidad de proteínas necesarias

La situación se complica cuando se considera el ejercicio y la salud muscular. Otros estudios han demostrado que una mayor ingesta de proteínas puede apoyar la pérdida de peso y ayudar a los adultos mayores a preservar la masa muscular, especialmente cuando se combina con actividad física. Mantener la masa muscular es crucial a medida que se envejece, ya que la pérdida de músculo puede llevar a debilidad, movilidad reducida y un mayor riesgo de caídas.

Las investigaciones que destacan estos beneficios llevaron a las autoridades estadounidenses a revisar las recomendaciones dietéticas, sugiriendo un consumo diario de 1.2 a 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, casi el doble de la cantidad recomendada anteriormente.

Con el consumo de proteínas alcanzando nuevos niveles en los Estados Unidos y los adultos mayores siendo cada vez más aconsejados a consumir más, Lamming y su colega examinaron décadas de investigación para entender mejor la relación entre la ingesta de proteínas y el envejecimiento. Su análisis reunió hallazgos de más de 350 estudios, identificando varios mecanismos biológicos que aparecieron repetidamente. Estos mecanismos sugieren que reducir el consumo de proteínas podría mejorar la función metabólica y ayudar a preservar los procesos que mantienen las células funcionando adecuadamente.

Un hallazgo hormonal interesante

Uno de los hallazgos más intrigantes involucra al factor de crecimiento de fibroblastos 21 (FGF21), una hormona que se vuelve más abundante cuando se limita la proteína en la dieta. Esta hormona ayuda al cuerpo a adaptarse a cambios en la disponibilidad de nutrientes y afecta cómo se utiliza la energía. Niveles más altos de FGF21 pueden aumentar el gasto energético, mejorar la regulación del azúcar en sangre y reducir la inflamación, efectos que son especialmente relevantes dado que el metabolismo y la inflamación crónica están estrechamente relacionados con el envejecimiento.

Estudios en ratones han demostrado que los animales con niveles elevados de FGF21 viven más que aquellos con niveles normales. Sin embargo, sigue siendo una pregunta abierta si esta respuesta hormonal en humanos produce los mismos beneficios de longevidad observados en los ratones.

Aminoácidos y envejecimiento

El tipo de aminoácidos que componen las proteínas también podría influir en el envejecimiento. El estudio identificó tres aminoácidos que parecen ser especialmente importantes: metionina, isoleucina y valina. La investigación sugiere que la ingesta excesiva de estos aminoácidos puede estimular vías biológicas que fomentan el crecimiento, lo que, si bien es esencial para el desarrollo normal y la reparación de tejidos, puede contribuir a la obesidad y la inflamación si se activa de manera excesiva.

Limitar ciertos aminoácidos podría, por lo tanto, producir algunos de los beneficios observados en las dietas restringidas en proteínas. Esto sugiere que la relación entre las proteínas y la longevidad puede ser más compleja que simplemente consumir más o menos de un solo nutriente.

La importancia del ejercicio

Los investigadores enfatizan que los requerimientos de proteínas no son los mismos para todos. Las mujeres embarazadas, por ejemplo, necesitan más proteínas para apoyar el desarrollo fetal, mientras que algunos adultos mayores requieren mayores cantidades para mantener la función muscular. Las personas que hacen ejercicio regularmente también pueden beneficiarse de un mayor consumo de proteínas, ya que sus músculos utilizan esos nutrientes para recuperarse y reparar tejidos.

Para muchos adultos que pasan la mayor parte del día sentados, sin embargo, añadir proteínas a los alimentos diarios puede ofrecer poco beneficio adicional. Lamming señala que los atletas a menudo consumen grandes cantidades de proteínas sin desarrollar enfermedades metabólicas asociadas con dietas ricas en proteínas. Una posible explicación es que la actividad física cambia la forma en que el cuerpo maneja esos nutrientes.

El ejercicio regular estimula el crecimiento y la reparación muscular, lo que permite al cuerpo utilizar las proteínas adicionales de manera productiva, reduciendo algunos de los efectos metabólicos nocivos asociados con una alta ingesta de proteínas.

Esta distinción puede ayudar a explicar por qué algunos estudios parecen llegar a conclusiones contradictorias sobre las proteínas. Una dieta que beneficia a alguien que se ejercita intensamente puede no ser ideal para alguien con un estilo de vida mayormente sedentario. En lugar de recomendar la misma cantidad de proteínas para todos, los investigadores argumentan que los consejos dietéticos deberían reflejar mejor las circunstancias individuales, especialmente los niveles de actividad física y la edad.

Los hallazgos desafían la suposición de que añadir más proteínas automáticamente conduce a una mejor salud. Aunque las proteínas son esenciales, la creciente evidencia sobre la longevidad sugiere que para algunas personas, consumir menos podría ofrecer beneficios que han sido pasados por alto en la prisa por alimentos ricos en proteínas.

Este trabajo fue apoyado por el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, el Programa de Asociación de Wisconsin y la Universidad de Wisconsin-Madison.