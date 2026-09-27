Paradoja del sueño REM: Soñar podría agotar la energía del cerebro a pesar del aumento del suministro

El cerebro humano consume una cantidad extraordinaria de energía en comparación con otros órganos, y a pesar de esto, puede seguir procesando información incluso cuando el suministro energético es limitado, ajustando cómo utiliza los recursos disponibles. Sin embargo, los científicos aún intentan desentrañar cómo el cerebro gestiona este presupuesto energético al atravesar distintos estados internos.

El sueño proporciona un contexto útil para estudiar esta cuestión. A pesar de que el cuerpo está en reposo, el cerebro permanece activo, especialmente durante el sueño de movimientos oculares rápidos (REM), que está estrechamente asociado con los sueños y el procesamiento de la memoria. Este tipo de sueño es a menudo denominado "sueño paradójico" porque, aunque el cuerpo está mayormente quieto, la actividad cerebral se asemeja a la vigilia.

Recientemente, investigadores de la Universidad de Tohoku identificaron otra paradoja relacionada con el sueño REM. Durante esta etapa, el suministro aparente de energía al cerebro soñador aumenta, pero los niveles de ATP, la molécula energética que utilizan directamente las neuronas, en realidad disminuyen.

Los hallazgos fueron publicados en la revista Communications Biology.

El profesor Ko Matsui de la Universidad de Tohoku expresó: "¿Alguna vez te sentiste exhausto después de un sueño vívido? El sueño puede parecer pacífico, pero el cerebro está altamente activo, especialmente cuando soñamos. Nos intrigó esta paradoja y quisimos investigar la base científica detrás de por qué soñar es de alguna manera agotador".

Observando el cerebro durmiente en tiempo real

Para investigar lo que sucede con la energía cerebral durante el sueño, los investigadores utilizaron una resina curable por UV para mantener los cráneos de ratones transparentes, lo que les permitió observar el cerebro durante el sueño natural.

Mediante la imagenología de fluorescencia de campo amplio, rastrearon cambios en el volumen sanguíneo cerebral como un signo del suministro de "combustible" entrante. También midieron el ATP neuronal, junto con el piruvato astrocítico, un compuesto clave que conecta la glucosa de la sangre con el metabolismo energético en el cerebro.

El sueño no REM es conocido por su fuerte actividad neuronal en la frecuencia delta, pero también ocurren fluctuaciones más pequeñas en la banda theta. Los investigadores encontraron que estos cambios en la banda theta podían predecir variaciones en el volumen sanguíneo cerebral varios segundos después. Este patrón sugiere que el cerebro durmiente ajusta sus vasos sanguíneos en respuesta a la actividad neuronal cambiante y la demanda metabólica.

El cerebro se prepara para el sueño REM con anticipación

A medida que el cerebro pasaba del sueño no REM al REM, apareció un patrón diferente. Aproximadamente 50 segundos antes del inicio clásico del sueño REM, el volumen sanguíneo cerebral comenzó a aumentar. Este cambio se originó en la corteza posterior y luego se trasladó hacia adelante, indicando un proceso a gran escala que podría preparar metabólicamente al cerebro para el sueño REM.

Una vez que comenzó el sueño REM, el piruvato astrocítico también aumentó. Este incremento fue consistente con una mayor disponibilidad de combustible metabólico o una actividad glucolítica incrementada en los astrocitos.

Sin embargo, al mismo tiempo, el ATP neuronal disminuyó.

¿Por qué disminuye la energía neuronal durante los sueños?

Existen varias explicaciones posibles para esta disminución de ATP. Las neuronas podrían utilizar grandes cantidades de ATP durante el sueño REM para respaldar la reorganización sináptica relacionada con la memoria, la comunicación entre el hipocampo y la corteza, o amplias transiciones a través de circuitos cerebrales. Otra posibilidad es que la transferencia de recursos metabólicos de los astrocitos a las neuronas cambie durante el sueño REM. La producción mitocondrial de ATP también podría variar en esta etapa.

Independientemente del mecanismo, los hallazgos sugieren que el cerebro soñador podría estar operando bajo demandas energéticas inusualmente altas, incluso mientras su suministro de combustible aumenta.

Una lección más amplia sobre la economía energética del cerebro

Los resultados también podrían revelar algo más fundamental sobre el procesamiento biológico. A diferencia de las computadoras convencionales, los cerebros de los animales deben operar dentro de límites metabólicos estrictos. En lugar de suministrar energía de manera uniforme a través del cerebro, el sistema nervioso podría redirigir recursos dependiendo del estado conductual, las demandas de memoria y otras necesidades internas.

"Entender cómo el cerebro equilibra el suministro y el consumo de energía podría ayudar a explicar qué hace que la inteligencia biológica sea tan eficiente", explicó el investigador principal Yusuke Takahashi. "El sueño REM nos brinda un ejemplo natural de cómo el cerebro reorganiza su economía energética para respaldar un procesamiento interno complejo".

El sueño juega un papel crítico en funciones como la consolidación de la memoria y el mantenimiento del rendimiento mental al día siguiente. Al revelar cómo cambian el suministro y el uso de energía durante el sueño REM, la investigación añade otra pieza al rompecabezas de por qué el sueño es tan importante no solo para el cuerpo, sino también para el cerebro.