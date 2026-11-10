Fósiles de un antiguo océano revelan un giro inesperado en la evolución de los depredadores marinos

Un asombroso hallazgo de fósiles en el centro de Colombia reveló un capítulo sorprendente en la historia evolutiva de la Tierra. Los investigadores descubrieron evidencia de un período en el que grupos de animales antiguos, que se acercaban a la extinción, coexistieron con otros más nuevos que eventualmente prosperarían. Este descubrimiento sugiere que las transformaciones evolutivas significativas pueden ocurrir sin la destrucción masiva asociada a las extinciones.

Los científicos de la Universidad McGill y del Centro de Investigaciones Paleontológicas (CIP) identificaron este patrón inusual mientras estudiaban fósiles de la Formación Paja de Colombia. Este ecosistema marino antiguo preserva una mezcla excepcional de linajes jurásicos sobrevivientes y grupos cretácicos emergentes, ofreciendo una rara visión de un período de cambio biológico profundo.

Basándose en estos hallazgos, el profesor de biología de McGill, Hans Larsson, y la graduada de doctorado Dirley Cortés, propusieron un nuevo concepto denominado "Inflexión Biótica". Este término describe un punto de inflexión evolutivo en el que grupos más antiguos que están cerca de la extinción coexisten con linajes más nuevos que están comenzando a expandirse y diversificarse.

Las condiciones ambientales jugaron un papel crucial en esta coexistencia extraordinaria. Temperaturas cálidas de invernadero, niveles del mar elevados y aguas costeras ricas en nutrientes pueden haber favorecido una diversidad inusualmente amplia de vida marina. Además, la aparición de nuevas conexiones oceánicas entre el Pacífico oriental y el Atlántico temprano a través de la región que ahora es Colombia probablemente creó oportunidades para que diferentes grupos de animales prosperaran en el mismo ecosistema. Muchos de estos factores ambientales continúan moldeando la biodiversidad en todo el mundo hoy en día.

La Formación Paja documenta un proceso extraordinario en la historia de la vida, cuando una "tormenta perfecta" de factores ambientales que sabemos que promueven la complejidad ecológica coincidió con linajes antiguos que estaban a punto de desaparecer, mientras que nuevos grupos comenzaban a florecer, explicó Larsson.

La evidencia proviene de la Formación Paja de la era Cretácica Temprana, cerca de Villa de Leyva, Colombia. Esta región rica en fósiles ha preservado una asombrosa variedad de animales marinos prehistóricos, proporcionando a los científicos una imagen inusualmente detallada de un ecosistema marino antiguo. La mayoría de los fósiles recolectados de la formación se encuentran en el CIP.

Esta formación geológica ha producido un registro fósil excepcionalmente rico que incluye grandes reptiles marinos como los plesiosaurios de cuello largo y parientes de cocodrilos marinos, así como tortugas, tiburones, crustáceos y otros. Juntos, estos animales formaron la Biota Paja, una de las comunidades marinas más complejas ecológicamente encontradas hasta la fecha, explicó Cortés.

En un estudio anterior, los investigadores reconstruyeron las relaciones alimenticias entre los animales de la Biota Paja. Su análisis reveló una red alimentaria excepcionalmente intrincada, con una variedad inusualmente grande de depredadores ápice ocupando los niveles más altos del ecosistema. Esta notable complejidad hace que la Formación Paja sea especialmente valiosa para investigar cómo cambian los ecosistemas a medida que los grupos evolutivos más antiguos declinan y se establecen los nuevos.

La propuesta de la Inflexión Biótica ofrece una nueva forma potencialmente importante de entender los cambios mayores en la biodiversidad de la Tierra. En lugar de ser impulsadas por una extinción masiva, algunas transiciones evolutivas pueden involucrar períodos de extraordinaria diversidad, cuando los linajes en declive y los grupos emergentes coexisten.

No obstante, los investigadores enfatizan que se necesita más evidencia para establecer cuán común puede haber sido este patrón. Descubrimientos fósiles adicionales, estimaciones más precisas de las edades de los fósiles y comparaciones con formaciones geológicas en otras partes del mundo ayudarán a determinar si transiciones similares ocurrieron en otros momentos de la historia de la Tierra.

"Creo que hemos descubierto un nuevo modelo de cambio en la biodiversidad global. Ahora tendremos que ver cuán extendido podría ser esto en la historia de la Tierra y cómo podemos cuantificar sus impactos", concluyó Larsson.

La investigación recibió financiamiento del Consejo de Investigación en Ciencias Naturales e Ingeniería de Canadá, del Instituto Smithsoniano de Investigación Tropical, de la Fundación Anders, del Fondo 1923, de Gregory D. y Jennifer Walston Johnson, del Fondo de Investigación de Naturaleza y Tecnología de Quebec y del Premio de Escritura del Departamento de Biología de McGill para 2024-2025.