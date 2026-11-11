Fósiles de 237 millones de años revelan un extraño anfibio marino con armadura

Un descubrimiento excepcional en China reveló un antiguo anfibio que habitó completamente en el océano, algo que no se conoce en los anfibios actuales. Este animal inusual, denominado Gerrothorax maritimus, poseía un cuerpo ancho y aplanado protegido por una armadura ósea, alcanzando un tamaño similar al de una salamandra gigante. Los investigadores creen que pasó gran parte de su vida en el fondo marino, esperando para emboscar a sus presas.

El hallazgo fue realizado por un equipo internacional de la Universidad de California - Davis, Peking University y el Museo Geológico de Guizhou. Los resultados, publicados en Nature Ecology & Evolution, se basaron en dos esqueletos excepcionalmente bien conservados que datan de hace casi 237 millones de años, durante el período Triásico tardío.

Ambos fósiles fueron encontrados en la provincia de Guizhou, en una región que alguna vez estuvo sumergida bajo un antiguo océano, a cientos de kilómetros de las principales masas terrestres. "Esta área forma parte de un ecosistema que hemos estado intentando reconstruir", afirmó Ryosuke Motani, autor correspondiente del estudio y profesor en el Departamento de Ciencias de la Tierra y Planetarias de UC Davis. "Principalmente hemos estado estudiando reptiles marinos y peces de este lugar, pero ahora también tenemos este anfibio, que es un miembro muy inusual de la línea evolutiva".

El descubrimiento es especialmente sorprendente, ya que los anfibios generalmente no pueden sobrevivir en agua de mar. Entre las más de 8,000 especies de anfibios que existen hoy, ninguna se conoce que pase toda su vida en ambientes marinos, y menos del 2% tiene alguna capacidad para tolerar la sal. En comparación, los mamíferos, reptiles y aves incluyen especies que pueden vivir completamente en el mar sin depender de la tierra para alimentarse o obtener agua dulce. Hasta este descubrimiento, los científicos nunca habían identificado evidencia fósil convincente de un anfibio con la misma capacidad.

Un anfibio gigante y acorazado adaptado al fondo marino

Gracias a la completa conservación de los dos esqueletos, los investigadores pudieron reconstruir la apariencia del animal y desarrollar una imagen más clara de cómo vivía. Gerrothorax maritimus medía casi tres pies de largo, pero sus proporciones eran muy diferentes a las de una salamandra moderna. En lugar de tener un cuerpo largo y delgado, era inusualmente ancho y aplanado, con una forma distintiva en forma de disco.

Su cuerpo estaba cubierto de una gruesa armadura ósea, que pudo haberlo protegido de grandes depredadores marinos como los ictiosaurios. "Si piensas en los anfibios de hoy, este animal es inusual porque es grande", comentó Motani. "Probablemente, en términos de masa corporal, es aproximadamente del mismo tamaño que la salamandra gigante, pero lo que es diferente es que las salamandras gigantes son alargadas, mientras que este animal es realmente robusto".

La estructura de su cráneo, junto con su pesada armadura, sugiere que este antiguo anfibio era un depredador de emboscada. En lugar de perseguir activamente sus presas, probablemente se quedaba en el fondo marino hasta que un animal desprevenido se acercaba. "Probablemente esperarían en el fondo y, cuando la presa se acercaba, simplemente la succionarían", explicó Motani, quien notó que esta estrategia de caza se asemeja a la del wobbegong, un tipo de tiburón alfombra que vive cerca del fondo y captura presas mediante succión.

¿Cómo pudo un anfibio sobrevivir en agua salada?

Uno de los mayores misterios que rodean a Gerrothorax maritimus es cómo logró sobrevivir en un entorno hostil para casi todos los anfibios modernos. El problema se reduce en gran medida a la piel de los anfibios. A diferencia de la piel relativamente impermeable de muchos otros animales, la piel de los anfibios permite que el agua y los gases pasen a través de ella. Esto la hace útil para la respiración y el mantenimiento de la hidratación, pero también deja a los anfibios especialmente vulnerables a los efectos del agua salada.

"Esa piel es permeable, y eso permite a los animales usarla para múltiples propósitos", dijo Motani. "La usan para la respiración y la ingesta de agua, por lo que los anfibios no beben ni respiran por la boca porque pueden hacer ambas cosas a través de la piel".

Como resultado, los anfibios modernos generalmente dependen de hábitats de agua dulce o de entornos cercanos a ellos. Algunas especies han desarrollado una tolerancia limitada a la sal, incluyendo la rana que come cangrejos. Incluso estos animales pueden perder peso cuando se exponen a agua salobre y deben regresar a agua dulce para recuperarse.

Sin embargo, el antiguo Gerrothorax maritimus pudo haber evolucionado una solución muy diferente. Los investigadores sugieren que su extensa armadura ósea restringió el movimiento del agua a través de su piel. Esta cubierta protectora pudo haber reducido su dependencia de absorber agua directamente a través de la piel, permitiendo que el animal ingiriera agua de mar a través de la boca en su lugar.

Según este mecanismo propuesto, el agua habría sido absorbida a través del tracto digestivo, mientras que las branquias del animal podrían haber ayudado a eliminar el exceso de sal. Se sabe que las branquias estaban presentes en miembros del género Gerrothorax, lo que da a los investigadores razones para sospechar que esta especie poseía un enfoque más parecido al de los peces para manejar su equilibrio salino.

En conjunto, estas adaptaciones pueden explicar cómo un anfibio logró ocupar un nicho ecológico que sigue siendo inaccesible para sus parientes modernos.

La evidencia fósil apunta a un estilo de vida completamente marino

Los investigadores también examinaron si Gerrothorax maritimus realmente vivió en el océano o si sus restos pudieron haber sido transportados allí después de su muerte. Varios indicios favorecen fuertemente un estilo de vida marino.

Primero, los esqueletos fueron recuperados de sedimentos depositados en un entorno marino profundo. Su notable completitud también proporciona evidencia importante sobre dónde murieron los animales. "Los cadáveres en el mar, a menos que se hundan hasta el fondo de inmediato, tienden a secarse y perder extremidades antes de hundirse", dijo Motani. "Pero estos animales tenían sus dedos preservados, lo que significa que probablemente murieron cerca de donde vivían".

La preservación de estructuras esqueléticas tan delicadas sugiere que los cuerpos no fueron transportados largas distancias antes de llegar al fondo marino. Para investigar más, el equipo analizó la composición química de los fósiles, centrándose en la abundancia relativa de diferentes formas de estroncio, conocidas como isótopos. Los resultados coincidieron estrechamente con las firmas isotópicas de estroncio esperadas en el agua del océano durante el Triásico tardío, proporcionando otra línea independiente de evidencia de que los animales habitaban un entorno marino.

En conjunto, la preservación fósil, el contexto geológico y los hallazgos químicos constituyen un argumento convincente de que Gerrothorax maritimus pasó toda su vida en el mar. Este descubrimiento revela un camino evolutivo inesperado para los anfibios, mostrando que al menos una especie antigua parece haber superado las limitaciones biológicas que mantienen a sus parientes vivos en gran medida confinados a entornos de agua dulce.

La investigación recibió financiamiento de la National Natural Science Foundation of China.