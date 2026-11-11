El agujero de ozono en la Antártida alcanza su mayor tamaño en diez años, advierte la NASA

Unos patrones climáticos inusuales sobre la Antártida provocaron que el agujero de ozono se expandiera dramáticamente en 2026, alcanzando uno de sus tamaños más grandes registrados. A pesar de este notable aumento, los científicos de NASA y NOAA afirmaron que la capa de ozono protectora de la Tierra continúa su recuperación gradual y se mantiene en camino de sanar a finales de este siglo.

El agujero de ozono de 2026 se clasificó como el séptimo más grande en 48 años de observaciones, basado en su área promedio estacional. Los científicos atribuyeron la expansión principalmente a un vórtice polar excepcionalmente fuerte, una gran circulación de vientos que influye en las condiciones atmosféricas sobre la Antártida. También enfatizaron que los esfuerzos internacionales para reducir químicos dañinos evitaron que el agujero se hiciera aún más grande.

Entre el 7 de septiembre y el 13 de octubre de 2026, cuando la pérdida de ozono alcanzó su pico estacional, el agujero cubrió un promedio de aproximadamente 9.6 millones de millas cuadradas (25 millones de kilómetros cuadrados). Esa cifra es más del doble del tamaño de los Estados Unidos. Los científicos monitorean de cerca el ozono en la estratosfera, ya que actúa como el "bloqueador solar" natural de la Tierra, protegiendo a los organismos vivos de la peligrosa radiación solar. A diferencia de esta capa beneficiosa en la atmósfera alta, el ozono cerca de la superficie terrestre es un contaminante asociado frecuentemente con actividades humanas.

El agujero de ozono de la Antártida alcanza su mayor tamaño en una década

El agujero de ozono alcanzó su extensión máxima el 18 de septiembre, extendiéndose por 10.5 millones de millas cuadradas (27.1 millones de kilómetros cuadrados). Esto representó aproximadamente el 90% del tamaño del agujero de ozono más grande jamás medido, que ocurrió el 9 de septiembre de 2000.

"El agujero de ozono anual se ha estado formando más tarde en la temporada en los últimos años, lo que nos indica que la capa de ozono se está curando", declaró Paul Newman, científico senior en la Universidad de Maryland y líder del equipo de investigación sobre ozono de NASA. "Pero un vórtice polar inusualmente potente ha extendido la pérdida de ozono en la Antártida esta temporada, permitiendo que el agujero crezca a proporciones que no hemos visto en una década".

Aunque el agujero se expandió a un tamaño extraordinario, los resultados también demuestran los beneficios de décadas de protecciones ambientales internacionales. Sin las reducciones en químicos conocidos por destruir el ozono, el área afectada podría haber sido sustancialmente mayor.

"El agujero de ozono de 2026 es grande, pero podría haber sido de 1 a 2 millones de millas cuadradas (3.5 millones de kilómetros cuadrados) más grande si las sustancias que agotan el ozono fueran tan prevalentes en la atmósfera hoy como lo eran en su pico en el año 2000", afirmó Newman.

Cómo un vórtice polar potente acelera la pérdida de ozono

La pérdida de ozono comienza con químicos liberados a través de actividades humanas, particularmente compuestos que contienen cloro y bromo. La circulación atmosférica transporta estas sustancias a la estratosfera, donde la radiación ultravioleta las descompone. Los átomos de cloro y bromo liberados participan luego en reacciones químicas con partículas en las nubes estratosféricas antárticas, lo que lleva a la destrucción del ozono.

Un factor importante en este proceso es el vórtice polar estratosférico, una banda estacional de vientos fuertes que rodea la Antártida. Esta circulación atrapa aire extremadamente frío sobre la región, permitiendo la formación de nubes especiales que ayudan a desencadenar la destrucción del ozono. Cuando el vórtice se vuelve inusualmente fuerte o expansivo, las condiciones favorables para la pérdida de ozono pueden persistir en un área más amplia.

En 2026, las perturbaciones atmosféricas que normalmente debilitan el vórtice fueron inusualmente atenuadas. Esto permitió que la circulación se mantuviera poderosa y ayudó a crear una región más amplia donde el ozono pudiera ser destruido.

"El vórtice polar fue inusualmente grande este año en parte porque los sistemas climáticos a escala planetaria que normalmente emergen de la atmósfera inferior y rompen el vórtice fueron especialmente débiles en agosto y septiembre", explicó Amy Butler, científica investigadora en el Laboratorio de Ciencias Químicas de NOAA. "Esa débil acción de ondas mantuvo los vientos más fuertes del vórtice polar más alejados del Polo Sur por varios grados de latitud, creando una mayor área para que ocurrieran condiciones ideales para la pérdida de ozono".

NASA y NOAA miden el agujero de ozono de 2026

A pesar de su tamaño geográfico excepcional, el agujero de ozono de 2026 no experimentó los mismos niveles extremos de pérdida de ozono observados durante eventos récord de hace 10 o 20 años.

Para medir las concentraciones de ozono, investigadores de NOAA lanzaron instrumentos conectados a globos meteorológicos desde el Observatorio Baseline Atmosférico del Polo Sur. También recolectaron lecturas utilizando el Espectrofotómetro de Ozono Dobson, un dispositivo óptico diseñado para medir el ozono atmosférico. Sus observaciones mostraron que los niveles de ozono directamente sobre el Polo Sur cayeron a su lectura más baja de 2026 el 17 de octubre, alcanzando 105 unidades Dobson.

La unidad Dobson es la medida estándar utilizada para describir la cantidad total de ozono sobre una ubicación particular. Para ilustrar la escala, 100 unidades Dobson producirían una capa de ozono de solo 1 milímetro de grosor, aproximadamente el grosor de una moneda, si todo el ozono en la columna atmosférica se comprimiera a temperatura y presión estándar a nivel del mar. La menor concentración de ozono medida sobre el Polo Sur fue de 92 unidades Dobson en octubre de 2006.

Los satélites proporcionan otra fuente esencial de información. Desde 1979, instrumentos espaciales han ayudado a los científicos a observar cambios en la capa de ozono y seguir su condición a lo largo del tiempo. Las mediciones de 2026 incluyeron datos del satélite Aura de NASA, NOAA-20, NOAA-21 y el satélite Suomi, una misión conjunta de NASA y NOAA.

Por qué la capa de ozono de la Tierra sigue recuperándose

Los científicos afirmaron que las últimas observaciones refuerzan la evidencia de que las restricciones internacionales sobre los químicos que destruyen el ozono están funcionando. Gran parte de ese progreso puede atribuirse al Protocolo de Montreal, un acuerdo global adoptado en 1987 para eliminar las sustancias responsables de dañar la capa de ozono.

Bajo el acuerdo, los países se comprometieron a reemplazar los compuestos dañinos, como los clorofluorocarbonos, por alternativas que representen menos peligro para el ozono atmosférico. Según Stephen Montzka, científico senior en el Laboratorio de Monitoreo Global de NOAA, las concentraciones de cloro en la estratosfera antártica asociadas con químicos que agotan el ozono han disminuido aproximadamente un tercio en comparación con sus niveles máximos en la década de 1980.

Estas reducciones son significativas porque los clorofluorocarbonos y otros compuestos que agotan el ozono solían ser comunes en refrigeradores, sistemas de aire acondicionado, aislamiento de edificios y otros productos cotidianos. Aunque muchos de estos compuestos han sido eliminados, pueden permanecer en la atmósfera durante décadas. Emisiones adicionales también pueden ocurrir cuando equipos, materiales y desechos de vertederos más antiguos liberan químicos que fueron fabricados hace años.

Debido a que estos compuestos se descomponen tan lentamente, reparar la capa de ozono lleva muchas décadas. Sin embargo, el monitoreo continuo por parte de NASA y NOAA indica que la recuperación a largo plazo está avanzando. Incluso con agujeros de ozono estacionales inusualmente grandes, como el observado en 2026, los científicos esperan que el agujero de ozono antártico se recupere para la década de 2070.

Los últimos hallazgos ilustran cómo condiciones atmosféricas excepcionales pueden producir temporalmente una grave pérdida de ozono sin revertir décadas de progreso ambiental. También destacan el impacto duradero de la cooperación internacional en la protección de la atmósfera de la Tierra.