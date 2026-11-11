Descubren un roedor gigante de 30 kilos que vivió hace 34 millones de años en Tailandia

Un equipo internacional de paleontólogos, que incluyó a investigadores de McGill University, realizó un hallazgo significativo en una mina en el sur de Tailandia: los fósiles de un roedor de tamaño extraordinario, conocido como Yakamys sirindhornae, que vivió hace aproximadamente 34 millones de años, durante el período Paleógeno. Este descubrimiento proporciona nueva evidencia de que los roedores gigantes aparecieron mucho antes y en más regiones del mundo de lo que se había creído anteriormente.

Los investigadores encontraron dientes fosilizados "notablemente grandes" pertenecientes a esta especie desconocida. Los restos incluyen un segundo molar inferior y un incisivo inferior, recuperados en la mina de lignito de Bang Mark, en la provincia de Krabi.

A pesar de que solo se identificaron dos dientes, estos ofrecen pistas valiosas sobre el gigantismo en los roedores, el proceso evolutivo que permite a estos animales desarrollar cuerpos inusualmente grandes. El hallazgo sugiere que Sudeste Asiático tuvo un papel más importante en la evolución temprana de los roedores gigantes de lo que los científicos habían reconocido.

Los roedores gigantes tienen una historia mucho más antigua de lo esperado

Según Virginie Millien, profesora de biología en McGill University y coautora del estudio, "Hoy en día, el roedor más grande es el capibara, pero los roedores muy grandes no se limitan a los ecosistemas recientes. Los roedores gigantes evolucionaron repetidamente a lo largo de la historia posterior del grupo, principalmente en Sudamérica. Este descubrimiento sugiere que el Sudeste Asiático también jugó un papel importante en la historia evolutiva temprana de los roedores de gran tamaño".

El nombre del nuevo animal refleja tanto su tamaño impresionante como su conexión con Tailandia. Yakamys combina "yak", la palabra tailandesa para gigante, con "mys", que proviene del griego que significa ratón o rata.

La segunda parte de su nombre científico, sirindhornae, rinde homenaje a la Princesa Maha Chakri Sirindhorn, en reconocimiento a su apoyo constante a la ciencia y la investigación paleontológica en Tailandia.

¿Qué tamaño tenía este roedor de hace 34 millones de años?

Para estimar el tamaño del animal, el equipo de investigación aplicó siete métodos establecidos que utilizan mediciones de dientes para calcular la masa corporal. Los resultados sugieren que Yakamys sirindhornae pesaba aproximadamente 30 kilogramos, lo que lo haría aproximadamente el doble de pesado que otros roedores conocidos de la misma época, como Hulgana.

Esto habría hecho que la nueva especie descubierta fuera excepcionalmente grande en comparación con sus contemporáneos. Sin embargo, los investigadores enfatizan que determinar el peso de un animal extinto a partir de un pequeño número de dientes fosilizados implica una considerable incertidumbre. "Esta es solo una cifra aproximada, ya que existe una incertidumbre sustancial asociada con la estimación de la masa corporal de fósiles", aclaró Millien.

La limitada evidencia fósil también dificulta la reconstrucción de cómo evolucionó Yakamys o cómo era su vida. Se necesitarán más descubrimientos para comprender mejor sus características físicas, su papel ecológico y sus relaciones evolutivas.

Investigación internacional revela el pasado prehistórico de Tailandia

Los fósiles fueron identificados a través de una colaboración internacional que investiga mamíferos antiguos en la cuenca de Krabi en Tailandia. Este proyecto reúne a científicos de McGill University, el Departamento de Recursos Minerales de Tailandia y organizaciones de investigación francesas, incluyendo el CNRS y la Université de Poitiers.

Al revelar evidencia de un roedor inusualmente grande en Sudeste Asiático hace 34 millones de años, el descubrimiento amplía la comprensión de los científicos sobre dónde y cuándo emergió el gigantismo en los roedores. Futuros hallazgos fósiles podrían ayudar a establecer cómo vivieron estos antiguos gigantes y cómo su evolución se relaciona con los enormes roedores que aparecieron en otras partes del mundo.

La investigación recibió apoyo de CNRS, Université de Poitiers, Université de Montpellier, McGill University y el Departamento de Recursos Minerales de Tailandia.