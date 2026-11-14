Descubren un gigante mundo helado más allá de Plutón que podría ser el sexto planeta enano

Un enorme mundo helado, descubierto más allá de Plutón, podría convertirse pronto en el sexto planeta enano oficialmente reconocido del sistema solar. El objeto, temporalmente denominado 2026 ED138, fue identificado por un astrónomo que analizaba observaciones del Telescopio Simonyi en el Observatorio Vera C. Rubin. Las primeras estimaciones sugieren que se encuentra entre los candidatos a planeta enano más grandes jamás encontrados más allá de Neptuno. Si se confirma su estatus, se uniría a los cinco planetas enanos actualmente reconocidos por la Unión Astronómica Internacional: Plutón, Ceres, Eris, Haumea y Makemake.

El descubrimiento fue anunciado en una conferencia de prensa que contó con la participación de Matthew Holman, astrofísico senior en el Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, y Mario Juric, profesor de astronomía en la Universidad de Washington, quien lidera el equipo solar del Rubin. Holman realizó el descubrimiento inicial, mientras que Juric ayudó a reunir la evidencia adicional necesaria para verificarlo.

"Si se confirma como un planeta enano, ED138 se uniría a una familia muy pequeña de mundos", comentó Holman. "Rubin volverá a fotografiar todo el cielo del hemisferio sur una y otra vez durante 10 años, por lo que cualquier otro que se esconda en lugares que las encuestas anteriores omitieron ahora está al alcance".

"Encontrar un objeto de este tamaño, de aproximadamente 1,000 kilómetros de ancho, es algo que ocurre tal vez una vez en una generación", afirmó Juric. "Es el objeto transneptuniano más grande encontrado en aproximadamente 20 años, y Rubin lo detectó mientras aún estábamos poniendo en marcha el telescopio".

Cómo se descubrió el mundo oculto

El avance ocurrió la noche del 13 de octubre, cuando Holman examinó observaciones recopiladas por Rubin a principios de 2026. Utilizó un software especializado desarrollado con su colega Kevin Napier para buscar objetos previamente no identificados que se movían a través del sistema solar.

El programa compara miles de millones de detecciones del telescopio, buscando puntos de luz individuales que aparecen en múltiples observaciones y se mueven de maneras que sugieren que pertenecen al mismo objeto. Cuando el software identificó a ED138, Holman rápidamente se dio cuenta de que su aparente brillo y enorme distancia apuntaban a algo inusualmente grande.

"Mi primera reacción fue de emocionada incredulidad", dijo Holman. "Objetos como este son muy raros, así que inmediatamente comencé a verificar si yo o el código habíamos cometido algún error".

Para verificar el hallazgo, Juric examinó las observaciones almacenadas de Rubin y localizó 20 detecciones adicionales de ED138, incluidas algunas capturadas tan pronto como en marzo de 2026. Luego, los investigadores buscaron registros históricos de otras encuestas astronómicas e identificaron imágenes del objeto que datan de 2016.

Estas observaciones permitieron al equipo reconstruir más de una década del movimiento orbital del mundo distante, fortaleciendo la evidencia de que el descubrimiento era genuino.

¿Podría ser este el sexto planeta enano de nuestro sistema solar?

ED138 se encuentra actualmente aproximadamente a 46 unidades astronómicas (ua) del Sol. Una unidad astronómica representa la distancia promedio que separa la Tierra del Sol. En comparación, la distancia orbital promedio de Plutón es de aproximadamente 40 ua.

Debido a que ED138 viaja más allá de Neptuno, los astrónomos lo clasifican como un objeto transneptuniano (TNO). Estos cuerpos distantes son valiosos para los científicos porque sus propiedades físicas y caminos orbitales preservan pistas sobre el distante pasado del sistema solar.

Al examinar sus tamaños, composiciones y movimientos, los investigadores pueden comprender mejor cómo se desarrolló el sistema solar, cómo cambiaron de posición sus planetas gigantes y cómo se redistribuyeron los cuerpos más pequeños durante ese proceso.

Sin embargo, ser un objeto transneptuniano no convierte automáticamente a ED138 en un planeta enano. Un requisito esencial es que la gravedad del objeto debe ser lo suficientemente fuerte como para darle forma a un cuerpo casi redondo.

Utilizando mediciones del brillo y la distancia de ED138, junto con estimaciones de cuánta luz solar refleja su superficie, los astrónomos calcularon que podría medir entre 600 y 1,500 kilómetros de ancho.

Un objeto helado dentro de ese rango de tamaño generalmente se esperaría que tuviera suficiente gravedad para volverse redondo. No obstante, los científicos necesitarán más observaciones para establecer las dimensiones reales de ED138 y determinar si califica como un planeta enano.

Por qué un mundo tan masivo permaneció sin ser descubierto

Uno de los aspectos más sorprendentes del descubrimiento es cómo un objeto de este tamaño logró escapar de la detección durante tanto tiempo.

ED138 ocupa una región del cielo cerca del plano de la Vía Láctea, donde millones de estrellas crean un fondo excepcionalmente abarrotado. Contra ese denso campo de luz, el débil movimiento del objeto distante fue difícil de distinguir para los telescopios y encuestas anteriores.

El Observatorio Rubin tiene una ventaja importante. Su capacidad para observar repetidamente el cielo del hemisferio sur, combinada con algoritmos informáticos avanzados, hace posible buscar enormes cantidades de datos astronómicos en busca de cambios sutiles en las posiciones de los objetos.

Al examinar millones o incluso miles de millones de detecciones de luz individuales, estos sistemas pueden reconocer el movimiento de pequeños cuerpos del sistema solar que de otro modo podrían desaparecer entre las estrellas circundantes. Esta capacidad fue esencial para encontrar a ED138 en una parte del cielo tan desafiante.

El Observatorio Rubin podría revelar más mundos ocultos

El objeto recién identificado se suma a una creciente colección de descubrimientos del sistema solar realizados por el Observatorio Rubin, que comenzó a recopilar observaciones antes de su ambicioso Legacy Survey of Space and Time (LSST), que comenzó oficialmente en junio de 2026.

Aun antes de que comenzara la encuesta, el observatorio estaba produciendo resultados notables. En abril, los investigadores del sistema solar de Rubin informaron sobre observaciones de más de 11,000 asteroides previamente desconocidos, incluidos aproximadamente 380 nuevos objetos transneptunianos.

El equipo describió esa enorme colección de descubrimientos como "la punta del iceberg", anticipando que la encuesta completa descubriría muchos más objetos. La identificación de ED138 ofrece una indicación temprana de cuán significativos podrían ser esos hallazgos futuros.

La combinación de amplia cobertura del cielo, sensibilidad y observaciones rápidas de Rubin también está cambiando la forma en que los astrónomos investigan nuevos descubrimientos. Una vez que se identifica un objeto, los investigadores pueden buscar en imágenes de telescopios más antiguos para encontrar instancias en las que fue fotografiado pero no reconocido.

"Rubin nos está dando una capacidad sin precedentes para explorar el cielo a través de una combinación de velocidad, profundidad y precisión", dijo Juric. "Y el descubrimiento es solo el comienzo: una vez que identificamos un nuevo objeto, podemos buscar meses, y a veces incluso décadas, encontrándolo en imágenes donde nadie supo buscar. Esta capacidad de descubrir y 'recuperar' objetos está transformando la rapidez y precisión con que podemos determinar sus órbitas y comprender el distante sistema solar".

A medida que Rubin continúa encuestando el cielo del sur durante la próxima década, los astrónomos esperan que sus observaciones descubran objetos adicionales que búsquedas anteriores pasaron por alto, revelando potencialmente más grandes mundos helados en el sistema solar exterior.

Los interesados en explorar ED138 pueden ver su ubicación y órbita utilizando Orbitviewer, una aplicación web interactiva que muestra el sistema solar en tres dimensiones y permite a los usuarios explorar su estructura en tiempo real.

Las operaciones del Observatorio Vera C. Rubin están financiadas por la Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU. y la Oficina de Ciencias del Departamento de Energía de EE. UU..