Descubren que el corazón envejece de manera inesperada, desafiando creencias previas

El envejecimiento del corazón es un proceso complejo que, según un nuevo estudio realizado por investigadores del Jackson Laboratory, no ocurre de la manera que se había asumido tradicionalmente. En lugar de un desgaste uniforme del músculo cardíaco, los científicos descubrieron que existen "puntos calientes" de inflamación y cicatrización, especialmente en las válvulas y los principales vasos sanguíneos, lo que pone en duda las teorías establecidas sobre cómo el corazón envejece.

La investigación, publicada en la revista Aging Cell, analizó corazones de ratones y reveló que las señales de inflamación y el daño en los tejidos se concentraban en áreas como las válvulas aórticas y la raíz aórtica. Estas zonas contienen células inmunitarias y células de tejido conectivo que, al cambiar con la edad, pueden afectar el funcionamiento del músculo cardíaco circundante. Según la autora del estudio, Nadia Rosenthal, directora científica en JAX, "tenemos que pensar en el envejecimiento como un proceso no lineal, ya que no todos los órganos y tejidos envejecen a la misma velocidad".

El enfoque previo sobre el envejecimiento cardíaco había estado centrado en el músculo cardíaco, en particular el ventrículo izquierdo, que es crucial para bombear sangre al cuerpo. Sin embargo, el equipo de JAX amplió su estudio para incluir el corazón en su totalidad, descubriendo cambios significativos en otros tejidos y en la interacción de sus células.

Rosenthal explicó: "Las válvulas y los vasos sanguíneos son a menudo considerados como plomería en lugar de ser parte del motor principal del corazón, pero son el hogar de muchas de las células que nos interesan, y ahí es donde se concentraron algunas de las señales más importantes relacionadas con el envejecimiento".

El envejecimiento es el mayor factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, y la investigación mostró que los macrófagos, células inmunitarias que regulan la inflamación, se activaron más en genes asociados con la inflamación y los cambios en la estructura del tejido. Por otro lado, los fibroblastos, que producen y mantienen el tejido conectivo, mostraron características moleculares asociadas con la fibrosis.

El análisis reveló que la inflamación y la fibrosis no se distribuyen de manera uniforme en el corazón. Las señales más fuertes aparecieron alrededor de las válvulas y la raíz aórtica, lo que sugiere que estas regiones podrían ser centros importantes del envejecimiento cardíaco, donde los cambios en las células de soporte pueden influir en la salud del músculo cardíaco cercano. "Para mantener felices a las células musculares, las otras células en el corazón deben seguir apoyándolas a lo largo de la vida", añadió Rosenthal.

Un hallazgo sorprendente del estudio fue que algunos marcadores asociados con la senescencia celular ya estaban presentes en corazones jóvenes. Esto indica que la presencia de estos marcadores no puede utilizarse de manera confiable para establecer si una célula ha entrado en senescencia, lo que obligó a los investigadores a repensar su significado en función de su ubicación y la condición del tejido circundante.

El estudio también encontró diferencias significativas en cómo los corazones masculinos y femeninos envejecen. En los machos, los fibroblastos mostraron conexiones más fuertes con procesos biológicos asociados con la fibrosis, mientras que en las hembras, los cambios se relacionaron más con el desarrollo del corazón y la producción de proteínas. Estas distinciones podrían ofrecer pistas sobre el envejecimiento cardiovascular en humanos, donde la enfermedad cardíaca tiende a ser más común en mujeres después de la menopausia.

Aunque esta investigación no identifica un nuevo tratamiento, proporciona una comprensión más detallada de dónde ocurren los cambios relacionados con el envejecimiento y qué células están involucradas. Los hallazgos podrían guiar futuros estudios destinados a reducir el deterioro cardiovascular y mantener la función cardíaca saludable en la vejez. El equipo de Rosenthal ahora investiga si el ejercicio, la dieta y las enfermedades alteran las interacciones entre las células inmunitarias y las células de tejido conectivo.

Los resultados sugieren que comprender el envejecimiento del corazón requiere mirar más allá del músculo que bombea sangre. Las válvulas, los vasos sanguíneos principales y las células de soporte podrían desempeñar un papel mucho más importante de lo que se había reconocido anteriormente. Comprender cómo estas estructuras cambian y se comunican con el tiempo podría ayudar a los científicos a identificar formas de preservar la salud cardiovascular a medida que las personas envejecen.