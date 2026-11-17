Un equipo de investigadores de la Universidad Técnica de Delft en los Países Bajos realizó un descubrimiento inesperado en el ámbito de la física atómica: logró controlar directamente el giro magnético del núcleo de un solo átomo mediante el uso de ondas de radio. Este hallazgo desafía las teorías existentes sobre el comportamiento del magnetismo a nivel atómico y podría abrir nuevas posibilidades para el almacenamiento y recuperación de información cuántica.

Los resultados de este estudio, publicados en la revista Nature Communications, plantean un nuevo enigma para la comunidad científica. A pesar de que el experimento demostró que es posible lograr este nivel de control, los investigadores aún no comprenden completamente el mecanismo que lo hace posible.

El magnetismo oculto en cada átomo

En metales magnéticos como el hierro y el níquel, los átomos actúan como pequeños imanes. Sin embargo, el magnetismo en un átomo proviene de diferentes fuentes. Tanto los electrones como, en algunos casos, el núcleo atómico poseen una propiedad cuántica llamada spin, que se puede considerar como una pequeña aguja magnética. Según el investigador principal, Sander Otte, "el magnetismo más fuerte proviene de los electrones. Sin embargo, en algunos átomos, el núcleo también tiene un spin, que es mucho más débil pero está mejor protegido del mundo exterior".

Esta protección hace que el spin nuclear sea especialmente interesante para los investigadores cuánticos. Debido a que está menos expuesto a perturbaciones externas, podría ofrecer una forma prometedora de preservar información cuántica delicada. Para investigar estas propiedades magnéticas diminutas, el equipo de Otte utilizó un microscopio de túnel modificado, que permite enviar señales eléctricas a átomos individuales con una precisión extraordinaria.

Hasta hace poco, los experimentos se centraron principalmente en el spin electrónico debido a que es más fácil de detectar y medir. El spin magnético del núcleo solo podía observarse indirectamente a través de un fenómeno conocido como interacción hiperfina, que crea una conexión cuántica sutil entre los spins del electrón y el núcleo. Esta conexión puede hacer que los dos spins se entrelacen ligeramente, vinculando sus estados cuánticos.

Un experimento atómico produce un resultado inesperado

En el estudio más reciente, la autora principal, Hester Vennema, y su equipo adoptaron un enfoque diferente. Aplicaron simultáneamente dos señales separadas a un solo átomo, una dirigida al electrón y la otra al núcleo. Al usar estas señales juntas, los investigadores pudieron investigar sus efectos de manera independiente, lo que llevó a un resultado sorprendente.

Aun cuando los spins electrónico y nuclear estaban mayormente desacoplados, el equipo logró invertir la orientación del spin magnético del núcleo. Según su comprensión previa, el núcleo no debería haber respondido de esta manera. "De acuerdo con nuestra comprensión simple, esto no debería suceder", afirmó Otte. "El spin nuclear no debería ser sensible a las señales eléctricas de un microscopio de túnel".

Este resultado sugiere que la interacción entre las señales eléctricas y el spin nuclear implica un mecanismo que los científicos aún no han podido explicar completamente.

Controlando spins cuánticos como cuerdas de guitarra

Lograr este nivel de precisión requirió que los investigadores adaptaran una técnica llamada resonancia magnética doble para que pudiera operar en un solo átomo. Este método les permitió manipular el comportamiento magnético del núcleo atómico por separado del de un electrón. La resonancia magnética funciona aplicando una señal de onda a una frecuencia cuidadosamente seleccionada para cambiar la orientación de un spin magnético. Sin embargo, la mecánica cuántica restringe estos cambios a transiciones específicas permitidas, lo que significa que la frecuencia debe coincidir precisamente con el spin que se está apuntando.

Vennema comparó el proceso con tocar un instrumento musical. "Se puede comparar con las cuerdas de una guitarra", explicó. "Cada posible rotación de spin es como una cuerda con su propia nota. Tienes que tocar la nota correcta para hacer vibrar una cuerda particular. Las 'notas' de un spin nuclear son de cien a mil veces más bajas que las de un spin electrónico".

En otras palabras, los electrones y los núcleos atómicos responden a frecuencias muy diferentes, al igual que diferentes cuerdas de guitarra producen notas musicales distintas. Al sintonizar sus señales a las frecuencias apropiadas, los científicos pudieron abordar los dos tipos de spin por separado.

Un avance cuántico con un misterio aún por resolver

Este descubrimiento podría tener importantes implicaciones para el futuro de la tecnología de información cuántica. A diferencia de las computadoras convencionales, que almacenan información como bits que representan 0 o 1, los sistemas cuánticos pueden utilizar estados cuánticos para codificar información de maneras más complejas. Uno de los principales desafíos es mantener esos estados estables el tiempo suficiente para que la información se almacene y recupere de manera confiable. Los spins nucleares son candidatos atractivos para la memoria cuántica porque están relativamente bien aislados de la interferencia ambiental.

La capacidad de controlar estos spins directamente podría, por lo tanto, abrir nuevas posibilidades para escribir, almacenar y leer información cuántica. Sin embargo, los hallazgos representan un avance experimental temprano y no una tecnología de memoria cuántica lista para usar. Por ahora, uno de los resultados más importantes es el nuevo misterio científico que ha revelado el experimento. Los investigadores han demostrado una forma inesperada de manipular el spin nuclear, pero el mecanismo físico responsable sigue sin estar claro. "Volver a la mesa de dibujo, entonces", concluyó Otte. "Así es como funciona la ciencia. Siempre hay algo nuevo por descubrir".