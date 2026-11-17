Rosario tendrá una jornada mayormente nublada y una máxima de 28 grados
El SMN anticipa condiciones estables, sin lluvias y con registros térmicos que se mantendrán elevados durante los próximos días.
17/11/2026 | 06:46Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Se espera una jornada con un cielo parcialmente nublado.
La ciudad de Rosario comenzó este martes con 17,8°C y cielo mayormente nublado, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional. La humedad es del 93%, la presión de 1002,6 hPa y el viento sopla del este a 12 km/h.
Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 22 grados. Las condiciones se mantendrán estables durante el resto del día, sin probabilidades de precipitaciones.
Por la tarde, la temperatura alcanzará una máxima de 28°C, con viento del sur y velocidades de entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta los 22 grados y continuará parcialmente nublado.
Para los próximos días, el SMN anticipa temperaturas máximas de entre 26 y 29 grados. El miércoles será el día más caluroso, con 29°C, mientras que el jueves se esperan 27°C y el viernes 26°C.
Lectura rápida
1. ¿Cuál es la temperatura actual en Rosario?
La temperatura actual es de 17,8°C.
2. ¿Qué pronostica el Servicio Meteorológico Nacional para la mañana?
Se espera cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 22 grados.
3. ¿Cuál será la temperatura máxima por la tarde?
La temperatura alcanzará una máxima de 28°C.
4. ¿Qué condiciones se anticipan para el miércoles?
Se anticipa que el miércoles será el día más caluroso, con 29°C.
5. ¿Qué temperaturas se esperan para el resto de la semana?
Se esperan 27°C el jueves y 26°C el viernes.