FOTO: Se espera una jornada con un cielo parcialmente nublado.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

La ciudad de Rosario comenzó este martes con 17,8°C y cielo mayormente nublado, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional. La humedad es del 93%, la presión de 1002,6 hPa y el viento sopla del este a 12 km/h.

Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 22 grados. Las condiciones se mantendrán estables durante el resto del día, sin probabilidades de precipitaciones.

Por la tarde, la temperatura alcanzará una máxima de 28°C, con viento del sur y velocidades de entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta los 22 grados y continuará parcialmente nublado.

Para los próximos días, el SMN anticipa temperaturas máximas de entre 26 y 29 grados. El miércoles será el día más caluroso, con 29°C, mientras que el jueves se esperan 27°C y el viernes 26°C.