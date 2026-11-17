Establecer una presencia humana permanente en la Luna requerirá más que cohetes, hábitats y sistemas de soporte vital. Los ingenieros deben encontrar maneras de proteger a los astronautas y los equipos de temperaturas extremas que pueden oscilar entre cientos de grados bajo cero y temperaturas de ebullición. Una aislación confiable será esencial, pero controlar el calor no es el único desafío.

Los materiales utilizados en la construcción lunar también deben sobrevivir al transporte, la instalación, impactos accidentales y años de manipulación. Muchos de los mejores aislantes son sorprendentemente delicados, lo que los hace poco adecuados para las exigentes condiciones de una base lunar operativa.

Investigadores de la Universidad de Pensilvania han encontrado una solución en un material inesperadamente familiar: el Mylar. Este plástico ligero se utiliza en productos cotidianos como el envoltorio de alimentos y, cuando se recubre con aluminio, en las mantas de emergencia que ayudan a los corredores de maratón a conservar el calor corporal. Al apilar cientos de láminas de Mylar extremadamente delgadas, el equipo ha creado un aislamiento que se mantiene efectivo incluso después de ser doblado o sometido a presión intensa.

La investigación, publicada en ACS Applied Materials & Interfaces, presenta un material conocido como películas aislantes híbridas apiladas (HyLIFS). Su principal ventaja es la capacidad de combinar dos cualidades difíciles de lograr juntas: excelente aislamiento térmico y resistencia a daños físicos.

"Estas pilas de Mylar pueden doblarse, soportar compresión sustancial y mantener su rendimiento aislante", afirmó Igor Bargatin, profesor asociado de Ingeniería Mecánica y Mecánica Aplicada, "lo que potencialmente les permitiría ser empaquetadas, transportadas y sobrevivir a un trato brusco durante muchos años de uso".

Si los ingenieros pueden eventualmente fabricar el material a gran escala, podría utilizarse para proteger hábitats lunares, trajes espaciales y otros equipos diseñados para funcionar durante períodos prolongados en el vacío del espacio.

La combinación de robustez térmica y mecánica es crítica para el uso a largo plazo en la Luna, señaló Danielle R. Levin, autora principal y reciente graduada doctoral en química de Penn. "Este material podría abrir un camino hacia un aislamiento lunar económico, duradero y reutilizable".

Por qué las bases lunares necesitan un aislamiento más resistente

Diseñar un aislamiento para la Luna implica un difícil acto de equilibrio. Un material debe ralentizar el movimiento del calor a través de un vacío mientras se mantiene lo suficientemente fuerte como para soportar las tensiones del uso diario.

Algunos materiales existentes son excelentes para prevenir la transferencia de calor, pero ofrecen poca protección contra daños físicos. Por ejemplo, los aerogeles son extremadamente ligeros y efectivos para retener calor, pero su estructura interna delicada puede hacerlos vulnerables a impactos y compresión. Otro material ampliamente utilizado, el aislamiento multicapa, funciona bien para reducir la transferencia de calor por radiación, pero no está diseñado para soportar un peso sustancial.

Fortalecer el aislamiento a menudo crea otro problema: los cambios que lo hacen más duradero pueden permitir que más calor pase a través de él. Para la futura infraestructura lunar, los ingenieros necesitan un material que pueda resistir daños sin sacrificar el rendimiento térmico.

"Para la infraestructura lunar, idealmente nos gustaría ambas cosas", dice Bargatin. "El material ideal es resistente tanto a los daños como a la pérdida de calor".

Cómo el Mylar común se convirtió en un poderoso aislamiento espacial

Los investigadores de Penn se centraron en el Mylar, un plástico conocido formalmente como polietileno tereftalato biorientado (BoPET). Este polímero se utiliza extensamente en tecnología aeroespacial y también se encuentra en las mantas de emergencia ligeras distribuidas después de maratones. Agregar un recubrimiento metálico, como el aluminio, permite que el Mylar refleje la radiación infrarroja, ayudando a prevenir la pérdida de calor.

En lugar de depender de una sola hoja, los investigadores investigaron qué sucedería si apilaran muchas capas delgadas juntas. Experimentaron con diferentes grosores de película y aplicaron recubrimientos extremadamente delgados de óxido de aluminio a algunas muestras para hacer las hojas más rígidas.

Montar las pilas experimentales resultó ser sorprendentemente difícil. Cada película delicada debía posicionarse individualmente, lo que requería un trabajo manual meticuloso.

"En este momento, el proceso es muy laborioso", dice Levin. "Usamos dos pares de pinzas y pequeños pesos para manejar y apilar las delicadas películas. Incluso respirar cerca de la pila puede hacer que las capas se deslicen".

A pesar de la simplicidad de la idea básica, las pruebas revelaron una combinación impresionante de propiedades. En un vacío, las mejores pilas lograron una conductividad térmica comparable a otros materiales avanzados de aislamiento al vacío, mientras mantenían su flexibilidad.

Las pruebas mecánicas adicionales mostraron que las pilas recubiertas con alumina podían tolerar las mayores tensiones de compresión disponibles con el equipo de laboratorio, manteniendo su rendimiento aislante. Los resultados demostraron que mejorar la durabilidad no necesariamente requería renunciar a la protección térmica.

Presión aplastante revela una durabilidad inesperada

Uno de los hallazgos más sorprendentes ocurrió cuando el equipo sometió el material a compresión repetida. Incluso los investigadores se sorprendieron de lo bien que resistieron las delgadas capas de plástico.

Las muestras fueron comprimidas a aproximadamente 20 megapascales, una presión comparable a concentrar 200 libras de fuerza en un área del tamaño de una yema de dedo. En lugar de probar el material solo una vez, los investigadores repitieron el proceso 10 veces.

"Nos preocupaba que el material fallara bajo tal alta tensión de compresión", recuerda Levin. "Pero las pilas no solo sobrevivieron a un ciclo de alta tensión, sobrevivieron a 10 seguidos".

Esta resistencia al daño podría ser especialmente valiosa para la exploración lunar. Cada pieza de equipo necesaria en la Luna debe soportar primero los desafíos de ser empacada, lanzada, transportada e instalada. Un aislamiento que pueda doblarse, soportar presión y potencialmente reutilizarse ofrecería ventajas prácticas significativas.

La durabilidad seguiría siendo importante después de que se complete la construcción. Los astronautas que viven y trabajan dentro de un hábitat lunar podrían golpear accidentalmente o comprimir el aislamiento durante el mantenimiento o actividades ordinarias.

"Se podría utilizar estas pilas para aislar una habitación lunar, pero los astronautas inevitablemente tendrán pequeños accidentes donde chocan con ellas", señala Bargatin. "Cuando hablamos de una habitación a largo plazo en la luna, es realmente importante tener materiales resistentes que puedan durar el tiempo suficiente".

Partículas diminutas revelan un secreto oculto sobre la transferencia de calor

Más allá de demostrar la durabilidad del material, los experimentos descubrieron una pista importante sobre cómo se desplaza el calor a través de las capas de Mylar.

El descubrimiento involucró partículas microscópicas ya presentes en las películas plásticas fabricadas comercialmente. Las hojas extremadamente delgadas tienden a pegarse entre sí y a las superficies cercanas, lo que complica la fabricación y el manejo. Para evitar esto, los productores agregan pequeñas partículas "antibloqueo" que se extienden ligeramente por encima de la superficie del plástico y evitan que las hojas vecinas se adhieran entre sí.

Aunque los fabricantes han entendido durante mucho tiempo por qué estas partículas son útiles, su influencia en la transferencia de calor en las películas apiladas de Mylar había recibido relativamente poca atención.

El aislamiento espacial multicapa tradicional está diseñado principalmente para controlar el calor transferido por radiación. Como resultado, los investigadores han tenido menos razones para investigar cómo los pequeños puntos de contacto físico entre las películas podrían afectar la conducción de calor.

El equipo de Penn examinó esta posibilidad construyendo modelos matemáticos de transferencia de calor entre capas individuales y comparando las predicciones con las mediciones de laboratorio.

Los hallazgos indican que, en un vacío, gran parte del calor que se desplaza de una hoja de Mylar a otra pasa a través de los diminutos puntos de contacto creados por las partículas antibloqueo.

Ese resultado podría tener importantes implicaciones para el diseño futuro del aislamiento. En lugar de aceptar las partículas como una característica incidental del plástico comercial, los ingenieros podrían controlar deliberadamente su tamaño, abundancia y ubicación para reducir la transferencia de calor no deseada.

Por qué el plástico más delgado no siempre aísla mejor

El papel de estas partículas microscópicas también ayudó a explicar otro resultado inesperado.

Inicialmente, los investigadores asumieron que las hojas de Mylar más delgadas producirían un mejor aislamiento. Usar películas más delgadas permitiría que más capas ocuparan la misma cantidad de espacio, aumentando el número de límites que el calor debe cruzar.

Sin embargo, los experimentos no respaldaron completamente esa expectativa. Cuando se recubrieron con alumina, las películas más delgadas que el equipo logró caracterizar proporcionaron un rendimiento térmico similar al de las películas de grosor medio.

Los investigadores sospechan que las partículas antibloqueo ayudan a explicar por qué. En las hojas más delgadas, las partículas pueden producir más contacto entre capas adyacentes, creando rutas adicionales para que el calor se mueva a través del material. Esos puntos de contacto adicionales pueden compensar las ventajas esperadas de agregar más capas.

El hallazgo sugiere que hacer las películas más delgadas no es automáticamente el mejor enfoque. Los ingenieros también deben considerar cómo las hojas se doblan y deforman bajo presión, junto con el número y la disposición de los puntos de contacto microscópicos.

"A medida que se comprimen las capas, el paisaje de contacto cambia", dice Levin. "No se trata solo de minimizar el grosor de la película o el número de partículas; también debemos tener en cuenta cómo cambian los contactos y las películas se deforman a medida que aumenta la presión".

En última instancia, la capacidad de estas pilas para limitar la transferencia de calor depende de varios factores interactuantes, incluidos el grosor y la rigidez del plástico y la distribución de las partículas en su interior.

De muestras diminutas de laboratorio a futuras bases lunares

Aunque los primeros resultados son prometedores, el nuevo aislamiento aún está lejos de estar listo para la construcción lunar. Las muestras experimentales de HyLIFS actualmente miden solo alrededor de un centímetro cuadrado, y producirlas requiere horas de cuidadosa corte y apilamiento manual. Ese proceso laborioso sería impráctico para fabricar las grandes hojas necesarias para aislar un hábitat completo.

Para que el material sea útil a gran escala, los investigadores necesitarán un método de producción más eficiente. Una posibilidad implica aplicar recubrimientos continuamente a grandes rollos de Mylar, utilizando técnicas de fabricación que eventualmente podrían producir hojas medidas en metros en lugar de centímetros.

Dichos enfoques también podrían permitir a los ingenieros ajustar el grosor del plástico, los recubrimientos protectores y la distribución de las partículas antibloqueo antes de ensamblar el material en pilas más grandes.

Quedan preguntas importantes. Los investigadores aún deben determinar si las versiones grandes del material mantendrán las mismas propiedades aislantes y la resistencia mecánica observadas en el laboratorio. También deben establecer cuán bien las pilas toleran la flexión repetida, impactos accidentales, rasguños y otros desgastes asociados con el uso en el mundo real.

Si se pueden superar esos desafíos, la tecnología podría proporcionar un aislamiento ligero, flexible y duradero para hábitats lunares, rovers, equipos electrónicos y otros sistemas que operan en el espacio.

Para Levin, los resultados también ofrecen una lección más amplia sobre la ingeniería de materiales. Incluso los productos familiares pueden revelar capacidades inesperadas cuando los investigadores examinan cómo se comportan sus estructuras bajo diferentes condiciones.

"La configuración más simple terminó siendo la mejor", concluyó.

La investigación fue llevada a cabo en la Universidad de Pensilvania, y los coautores adicionales incluyen a Matthew F. Campbell, Gulzhan Aldan y Orevaoghene H. Omodior. La financiación fue proporcionada por la National Science Foundation y Penn Engineering.