Buenos Aires, 16 noviembre (NA) -- La modelo e influencer Sofía "Jujuy" Jiménez ha sorprendido a sus seguidores al revelar que está esperando su primer hijo junto al empresario y rugbier salteño Gustavo Qüerio Hormaechea.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la influencer compartió esta feliz noticia en el streaming Rumis y, al mismo tiempo, anunció que se retirará del ciclo para poder vivir esta nueva etapa con tranquilidad.

"Tomé una decisión y noviembre va a ser mi último mes en el programa porque estoy atravesando un momento de mi vida muy importante que siento que me va a marcar para siempre. Es un gran cambio", reflexionó antes de confesar que está en la dulce espera.

Posteriormente, llevó la gran noticia a sus redes sociales, donde publicó un carrete de imágenes que documentan momentos en los que mantuvo su embarazo en secreto. Jujuy Jiménez mostró una fotografía abrazada a su pareja, sosteniendo el test de embarazo positivo.

"Soñé tanto con este momento ?? no puedo creer que esté sucediendo, no puedo creer estar escribiendo esto", expresó en la publicación que ha acumulado aproximadamente 55 mil me gustas. "Recibí el regalo de Dios y la noticia más hermosa del mundo: VOY A SER MAMÁ ????????", anunció emocionada.

Jujuy Jiménez y Gustavo Qüerio Hormaechea oficializaron su relación a comienzos de 2026, tras conocerse en Tilcara a mediados de septiembre de 2025.