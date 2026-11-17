Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de lluvias moderadas, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica se encuentra en 19°, mientras que la humedad es del 61%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 2.68 m/s desde el sur, con una presión atmosférica de 1013 hPa.

El clima hoy martes 17 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 28°. Las condiciones de viento, humedad y visibilidad se mantendrán similares a las actuales, con lluvias que podrían continuar durante el día. La humedad se mantendrá en torno al 61%, lo que podría generar una sensación de mayor frescura.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza presentan un clima variable. Para el miércoles 18 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 25°, con lluvias ligeras. El jueves 19 de noviembre, la temperatura mínima será de 18° y la máxima de 28°, con lluvias moderadas. El viernes 20 de noviembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 24°, con lluvias ligeras. Para el sábado 21 de noviembre, se espera un clima más despejado, con una mínima de 17° y una máxima de 30°. Finalmente, el domingo 22 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 25°, con nubes dispersas.